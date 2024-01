Esta es la Comunidad española que cuenta con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad en el mundo

España está lleno de tesoros monumentales que hacen que cada vez más visitantes extranjeros visiten nuestro país. Muchos de ellos con uno de los máximos reconocimientos, Bien Patrimonio de la Humanidad, y hay una Comunidad Autónoma española que sobresale en el mundo al contar con nueve lugares, ni más ni menos, de estas distinciones.

El Bien Patrimonio de la Humanidad

Es el título conferido por Unesco a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago, laguna, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio Mundial, administrado por el Comité del Patrimonio Mundial.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio mundial. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptada por la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972. Desde entonces, 193 estados miembros han ratificado la convención. Según el último dato que se conoce, en julio de 2021, el catálogo consta de un total de 1154 sitios del Patrimonio Mundial, de los cuales 897 son culturales, 218 naturales y 39 mixtos, distribuidos en 167 países.

Por cantidad de sitios inscritos lideran: Italia (58 sitios), China (56), Alemania (51), España (50), Francia (49), India (40), México (35 sitios), Reino Unido (33) y Rusia (30 sitios). Pero en lo que se refiere a comunidades autónomas la que cuenta con más distinciones es una española, más concretamente Castilla y León, que ostenta nueve, aunque hay una que está repartida con otros. Tras ella se encuentran muy cerca Andalucía; y las italianas de La Toscana y La Lombardía, con ocho.

Bienes Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León

- Ciudad Antigua de Ávila y sus iglesias de extramuros (San Vicente, San Segundo, San Andrés y San Pedro): Es un ejemplo notable de ciudad fortificada de la Edad Media que ha conservado íntegramente su recinto amurallado, además de numerosos monumentos civiles y religiosos.

Está situada al Sur de la Comunidad, sobre una zona elevada que domina la orilla derecha del río Adaja. Sus primeros pobladores fueron vetones, en el siglo VII a.C., aunque fueron los romanos quienes definieron su estructura urbana. Tras el paso de la cultura árabe, fue reconquistada en 1085, momento a partir del cual se empieza a alzar la muralla. Comienza su auge en la época de los Reyes Católicos, a pesar del daño demográfico causado por la expulsión de los judíos y de los moriscos posteriormente. En el siglo XVI, Ávila es conocida por ser la cuna de Santa Teresa de Jesús.

La muralla, símbolo de la ciudad, es una de las mejor conservadas de España. Dentro del recinto amurallado destaca la catedral, la más antigua del gótico español, y numerosas edificios religiosos de gran valor, así como casas y palacios señoriales, que denotan el carácter místico-militar de la ciudad. Fuera del las murallas, destacan las cuatro iglesias románicas incluidas en la declaración: San Vicente, San Segundo, San Andrés y San Pedro. Fue declarada en el año 1985.

- Ciudad Antigua de Salamanca: Destaca por conservar un gran número de monumentos de significativa importancia de estilo románico, gótico, árabe, renacentista y barroco, aunque lo que más identifica la ciudad es el plateresco y su Universidad.

Situada al Suroeste de la Comunidad, está construida sobre tres colinas en el margen derecho del río Tormes. En Salamanca se encuentran restos paleolíticos, celtas, romanos y fue conquistada por los árabes y reconstruida y repoblada a principios del siglo XII. Su auge comienza en el siglo XIII con la Universidad, y en el siglo XVI cobra especial relevancia con los humanistas de los siglos XV y XVI. Posteriormente, en el siglo XVIII es foco esencial del arte de los Churriguera, cuya influencia llegó a América Latina. Salamanca se caracteriza por el tono dorado de la piedra de Villamayor, utilizada en la mayoría de sus monumentos. De entre ellos, destacan el de la Universidad (iniciado a principios del siglo XV), la Catedral Vieja (iniciada en 1140) y la Nueva (siglos XVI-XVIII) y la Plaza Mayor (iniciada según los planos de Churriguera en 1729).

Salamanca constituye un excepcional conjunto de monumentos prestigiosos que subsisten en la actualidad sin grandes modificaciones y que reflejan la continuidad en el tiempo de la importancia de esta ciudad. La capital charra obtuvo la distinción en el año 1988.

- Acueducto y Ciudad Antigua de Segovia: La capital segoviana destaca por el Acueducto romano que conserva, su monumento más característico, pero también ilustra de manera notable la convivencia de la cultura cristiana, musulmana y judía a través del gran número de monumentos que conserva distribuidos por barrios perfectamente definidos.

La ciudad está situada al Sureste de la Comunidad, y se asienta sobre un peñón que supera los 1.000 metros de altitud. Está bañada por los ríos Eresma y Clamores y la rodean huertas y arboledas reconocidas como paraje pintoresco. Con remotas raíces celtibéricas, tuvo gran importancia durante el Imperio Romano incluso acuñó moneda y fue asentamiento de pueblos visigodos, conserva un conjunto románico de gran valor y a finales de la Edad Media era importante su industria pañera, cuyo apogeo alcanzó en el siglo XVI.

Destaca el acueducto romano, construido hacia el 50 d.C., y que cuenta con 14.956 metros de recorrido y 20.400 bloques de piedra unidos por un equilibrio de fuerzas, actualmente se encuentra en un admirable estado de conservación. Destacable es también el Alcázar, del siglo XI, y la catedral gótica del siglo XVI que, junto con la Catedral Nueva de Salamanca, es la muestra más tardía del gótico de la arquitectura española. Son notables también las edificaciones románicas como las iglesias de San Juan de los Caballeros, San Lorenzo o La Veracruz, además de otras construcciones civiles, arcos, portadas y patios. En Segovia se proclamó reina de Castilla a Isabel la Católica, en el Alcázar en 1474, y posteriormente fue también uno de los focos principales de La Guerra de las Comunidades.

Segovia es un testimonio excepcional de una ciudad occidental que participa de varias tradiciones y lo refleja en monumentos excepcionales por su belleza y su significado histórico ejemplar de la talla del acueducto romano. Cuenta con la distinción de Patrimonio de la Humanidad desde 1985.

- Camino de Santiago: La Ruta Jacobea es una de las vías históricas de peregrinación más importantes de Europa que además tuvo gran significación como vía de comunicación e intercambio cultural desde sus comienzos durante la Edad Media hasta la actualidad.

El camino en España tiene diferentes vías de acceso hasta Santiago: Camino del Norte, Vía de la Plata, Camino Inglés y otras, pero la más importante por su uso y la huella monumental y cultural que ha dejado es el llamado Camino Francés. Éste comienza en España en Valcarlos (Navarra) y va recorriendo las Comunidades Autónomas de Aragón (Huesca y Zaragoza), La Rioja, Castilla y León (Burgos, Palencia y León) y Galicia (Lugo y A Coruña). Atraviesa municipios tan conocidos como Jaca, Estella, Logroño, Santo Domingo de La Calzada, Nájera, Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga, Ponferrada o Villafranca del Bierzo, hasta que finalmente llega a Santiago de Compostela.

Antes de que llegaran a la ciudad los restos del apóstol Santiago el Mayor, las peregrinaciones surgían de un interés cultural y social por llegar a Finisterre. Las primeras peregrinaciones religiosas partían de Oviedo (siglo IX), ruta que se ha denominado el Camino Primitivo. Pero el auge de las peregrinaciones se desarrolla en el siglo XI cuando, por orden de los reyes Sancho III el Mayor y Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, así como de Alfonso VI, se refuerza y promociona la arquitectura a lo largo del camino, con lo que se instituye el Camino Francés.

Esta ruta de peregrinación cristiana tuvo una excepcional importancia durante el medievo, dejando una impronta artística y cultural muy importante, además del flujo e influencia de personas e ideas en toda Europa. Cuenta con esta declaración desde el año 1993.

- Catedral de Burgos: Es un ejemplo eminente de catedral gótica que ejerció un destacado papel en la difusión de las formas artísticas del siglo XIII y una considerable influencia sobre la arquitectura y las artes plásticas en la Edad Media y el Renacimiento.

Está enclavada en el centro de la ciudad medieval, a los pies del castillo y a la vera del Camino de Santiago. La ciudad que fue fundada en el 884 por el conde Diego Rodríguez, como importante enclave militar, comienza a desarrollarse a partir del 1071, transformándose entre los siglos XII y XVI en un burgo mercantil, alcanzando su máximo esplendor en el Renacimiento. En estos siglos se construyeron tanto el templo catedralicio como otras importantes parroquias de la ciudad que se convierte en un destacado centro comercial e hito en la red de caminos, destacando como nudo fundamental del Camino de Santiago.

La catedral es una obra gótica del siglo XIII mandada construir por Fernando III y el obispo Mauricio en 1221, sustituyendo a una catedral anterior del siglo XI de estilo románico. En los siglos XV y XVI los Colonia reforman la capilla mayor y levantan la capilla del Condestable, además de las agujas sobre las torres y el cimborrio (reconstruido por Juan de Vallejo) y Diego de Siloé construye la Escalera Dorada. Su planta consta de tres espaciosas naves alrededor de las cuales se insertan, distribuidas irregularmente, trece capillas, y una nave de crucero de la misma altura que la nave central, formando una cruz latina. Destacan las puertas góticas del Sarmental y la Coronería y la renacentista de la Pellejería.

La catedral de Burgos sintetiza, a través de sus diversas capillas, vidrieras, sepulcros, retablos y bienes muebles las innovaciones artisticas de la baja Edad Media y el primer Renacimiento, que se complementa con ejemplos destacados de la época barroca. La arquitectura gótica en la que se integran armónicamente importantes ampliaciones y modificaciones del siglo XVI, constituye un testimonio excepcional de la creatividad. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1984.

- Sitio arqueológico de Atapuerca: Es un conjunto de yacimientos en los que se ha encontrado la evidencia más temprana y abundante del ser humano. Se encuentra en la sierra burgalesa de Atapuerca, una pequeña colina cercana a la ciudad de Burgos, que va del noroeste al sureste por el valle del río Arlanzón.

El registro arqueo-paleontológico abarca desde hace un millón de años hasta hace unos 100.000. De entre los yacimientos que componen Atapuerca, destacan las áreas conocidas como la Gran Dolina, la galería-covacha de los Zarpazos, el yacimiento Penal, la Sima del Elefante, la Sima de los Huesos y el Mirador.

Los restos fósiles de la sierra de Atapuerca constituyen una reserva de información excepcional sobre la naturaleza física y el modo de vida de las comunidades humanas europeas más tempranas. De entre ellos destacan el “Homo Antecessor”, posiblemente el antecesor del “Homo Sapiens”, con una datación de más de 780.000 años, y que constituye la única evidencia mundial; y el “Homo Heidelbergensis”, el anteceseor de los neandertales europeos, cuyos restos por su abundancia (80 por ciento del total mundial), variedad y calidad marcan pautas de referencia para los estudios de evolución del género “Homo”. Los restos faunísticos y arqueológicos también son de gran valor por su antigüedad y abundancia. Fue distinguido en el año 2000.

- Las Médulas: Las minas de oro de las Médulas son un excepcional ejemplo de la innovadora tecnología romana de explotación minera a cielo abierto. Se encuentran al Oeste de León cerca del límite con Galicia. La zona está constituida por un conglomerado de cantos rodados y arenas o arcillas en el que el oro no se encuentra en filones o de forma masiva en la roca, por lo que era necesario procesar grandes cantidades de material para obtener el metal. El paisaje actual se muestra en forma de escarpadas paredes de arcilla, cuevas y túneles excavados, rodeado de bosques de castaños.

El momento de mayor apogeo de la explotación se dio en época de Trajano, a finales del siglo I y principios del II, y su declive comenzó en el 150 d. C., aunque no fue hasta los primeros años del siglo III d. C. cuando se produjo el abandono definitivo del yacimiento.

La importancia de Las Médulas radica en su escala, el número de vestigios y el grado de conservación del conjunto. Son un hito en la historiografía minera que dan muestra de la impresionante tecnología romana y de la transformación del territorio y de sus habitantes, que supuso un gran esfuerzo organizativo y son reflejo de la economía y sociedad del momento. Fueron reconocidas como Patrimonio de la Humanidad en el año 1997.

- Siega Verde: El conjunto rupestre está formado por un total de 91 superficies o paneles sobre los que aparecen representados unas 450 figuras identificadas hasta el momento: équidos, uros, bisontes, ciervos, renos, megaceros y cápridos (animales característicos de este periodo), así como representaciones antropomorfas y abstractas de gran valor iconográfico. Todas las figuras fueron realizadas mediante las técnicas de piqueteado o de incisión sobre la roca.Los rasgos estilísticos, técnicos y temáticos permiten situar estas figuras en el Paleolítico Superior (20.000 - 11.000 a.C,) momento de desarrollo de las culturas Solutrense y Magdaleniense.

Tanto Siega Verde como Valle del Côa constituyen una testimonio excepcional de los primeros ejemplos de la creación simbólica así como de las formas de vida, la economía y la espiritualidad en los primeros momentos del desarrollo cultural del ser humano. Cuenta con esta declaración desde el año 2010.

- Bosques antiguos y primarios de hayas de los Cárpatos y otras regiones de Europa: Este noveno Bien Patrimonio de la Humanidad castellano y leonés se oficializó en el año 2021. Antes se reconocieron los bosques de los Cárpatos, que poco a poco se fue extendiendo a otros bosques, siendo los hayedos los que se reconocieron en Europa.

Hasta España llegó esta declaración, con los hayedos que, sobre todo se concentran en la cornisa cantábrica, aunque en el Sistema Central se encuentra el hayedo más meridional de Europa, que hasta inicios del siglo XX fue un único bosque, aunque repartido entre la Sierra segoviana de Ayllón, Guadalajara y la sierra madrileña de Guadarrama.