Este es el considerado como mejor vino rosado de España

‘Salvueros Rosado 2022’, de Bodegas Hijos de Marcos Gómez, de la Denominación de Origen Cigales, ha logrado el Premio Alimentos de España en la modalidad de vino rosado que entrega el Gobierno de España.

Este caldo de de Mucientes (Valladolid) es así reconocido por un jurado entre aquellos caldos mejor puntuados en el Concurso Internacional Bacchus y que se presentaron a la convocatoria. El premio seleccionar por primera vez galardones en cinco modalidades: tinto, blanco, rosado, espumoso y de licor.

Este vino se elabora cn uvas de viñedos que tienen más de 60 años de antigüedad. Ha de servirse entre 5-7ºC, según la nota de cata. Destaca su color rojo frambuesa que recuerda al color de una piruleta. Es un tono muy vivo, limpio y brillante con reflejos azules y violaceos intensos.

En nariz, se trata de un vino lleno de aroma, su juventud muestra notas de fruta fresca, madura, recordándonos las frutas rojas carnosas como fresas, frambuesas, etc. y con matices cítricos que, con el paso del tiempo, mostrarán toda la complejidad de la variedad tempranillo, apunta la nota de cata, mientras que al paladar es muy afrutado y fresco, tiene una acidez moderada con ligeras notas cítricas que invita a seguir bebiendo y despliega una carnosidad al final de la boca que hace que este sea un vino amplio, largo y bien estructurado ya desde su juventud.

Se trata del tercer reconocimiento de esta semana del Ministerio a productos de Castilla y León, después de hacerlo en la categoría ‘Excelencia a la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola’, que otorgó el tercer premio a la empresa soriana Agrícola Gormaz, ubicada en el manantial de Vildé; y en la categoría ‘Excelencia a la Comunicación’, con un segundo premio a Tamara Álvarez Lázaro por su podcast ‘La Repera’, orquestado con otras dos mujeres de Sacramenia (Segovia), que busca dar a entender a las emprendedoras cómo las herramientas digitales pueden ayudarles en sus respectivos negocios.

Así, además del Premio a Bodegas Hijos de Marcos Gómez, de Mucientes (Valladolid), en la categoría de rosado, se lazaron con los diferentes premios, en la modalidad de tinto, ‘Gaudium 2018’, de la Denominación de Origen Calificada Rioja, de Unión Vitivinícola, de Cenicero (La Rioja); en blanco, ‘Telleira Godello 2022’, de la DO Ribeiro, de Bodegas Campante, de Toén (Ourense); en vino espumoso, ‘Gran Reserva Brut Nature 2016’. perteneciente a la DO Cava, de Rovellats, de Sant Martí Sarroca (Barcelona); y en licor, ‘Noé PX’, de la DO Jerez-Xérès-Sherry, de González Byass, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

Con estos galardones, el Ministerio reconoce la labor del sector agroalimentario y pone en valor y promociona los productos nacionales. Estos premios “también quieren promover y estimular a los diferentes elementos de la cadena alimentaria, reconocer el esfuerzo comercializador, innovador, de desarrollo rural y cuidado del medio ambiente, y en la elaboración de los alimentos de calidad”.

Premio para mujeres rurales

Igualmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer esta semana los XIV Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, unos galardones en los que se ha reconocido la labor de dos iniciativas llevadas a cabo en Castilla y León.

De esta manera, en la categoría ‘Excelencia a la Innovación en la Actividad Pesquera o Acuícola’ otorgó el tercer premio a la empresa soriana Agrícola Gormaz, ubicada en el manantial de Vildé. En concreto, por reorientar la piscifactoría que heredó de su abuela hacia la sostenibilidad y calidad diversificando entre la producción de trucha de engorde y la realización de actividades de ocio y educación ambiental.

Ya en la categoría ‘Excelencia a la Comunicación’ concedió un segundo premio a Tamara Álvarez Lázaro por su podcast ‘La Repera’, orquestado con otras dos mujeres de Sacramenia (Segovia), que busca dar a entender a las emprendedoras cómo las herramientas digitales pueden ayudarles en sus respectivos negocios. Además, el proyecto engloba la comunidad de emprendedoras rurales ‘Eres la repera’ y, próximamente, un mercado virtual para estas.

La entrega se celebrará en torno al día 15 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales.