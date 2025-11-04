Este precioso pueblo representa a Castilla y León en la nueva edición de la campaña ‘Juntos Brillamos Más’

La localidad burgalesa de Medina de Pomar representará a Castilla y León en la nueva edición de la campaña ‘Juntos Brillamos Más’ lanzada por Ferrero Rocher, que promete una iluminación navideña espectacular para el ganador. Así, el municipio se convierte en embajadora del patrimonio, las tradiciones y el espíritu navideño de la Comunidad.

La competición se desarrollará en cuatro fases de votación, abiertas a toda la ciudadanía a través de la web oficial. En la primera fase se seleccionarán los cinco pueblos más votados, que pasarán a las siguientes rondas eliminatorias hasta llegar a la gran final, donde solo quedarán dos localidades. El 15 de diciembre se anunciará el pueblo ganador, que recibirá la emblemática iluminación navideña de Ferrero Rocher.

Medina de Pomar es el municipio más poblado de la comarca que encabeza el norte de la provincia de Burgos y el punto de partida para conocer Las Merindades. El propio Ayuntamiento de la ciudad ha hecho desde sus redes sociales un primer llamamiento a que vecinos y visitantes voten y compartan este sueño para hacer que la ciudad brille más que nunca.

La concejala de cultura y turismo, Nerea Angulo, señaló que “este reconocimiento premia la belleza de nuestra ciudad y nuestro patrimonio y llama a contagiar la ilusión de todo un pueblo que se va a unir una vez más por un objetivo común”. Añadió que “en Medina nos gusta mucho la Navidad y esta es una oportunidad a nivel turístico y económico buenísima, ya que toda España va a ver cómo Medina de Pomar brilla con luz propia y por eso invitamos a todos a acompañarnos en este camino votando y compartiendo este sueño”, subrayó.