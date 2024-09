Éxito de la "Fromago Cheese Experience" de Zamora

"Gran éxito". Así se puede calificar la II "Fromago Cheese Experience", que cerró sus puertas en la capital zamorana con numerosa afluencia de público y grandes ventas por parte de los productores. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, valoró "muy positivamente" el certamen por "el numeroso público asistente y por todo el trabajo que los profesionales han estado organizando en las distintas mesas, en la misión comercial, en el trabajo del día a día”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “el compromiso del presidente siempre es una realidad”, en alusión al anuncio hecho el pasado jueves por el número uno del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, en la inauguración de la II Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, en Zamora, sobre la posibilidad de triplicar la asignación a ese evento.

“Este año ya se incrementó la financiación. Es algo por lo que él viene apostando y es un compromiso que será realidad en Zamora, en Fromago, en el año 2026”, subrayó la vicepresidenta.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en el estand de Caja Rural de Zamora, en la Plaza Mayor de la capital zamorana, tras la entrega de los premios de la campaña ‘Fromago Commerce and Bar Fest’.

Al respecto, la “número 2” del Gobierno de Castilla y León señaló que “estos premios que se han entregado hoy son un gran colofón premios porque, al fin y al cabo, representan la implicación de toda la sociedad de Zamora, las administraciones, los comercios, Caja Rural, Zamora10 con este evento y, por supuesto, con el desarrollo de Zamora y de la provincia. Seguiremos trabajando para que la edición de 2026 sea aún mejor”.

Galardonados

Eva Victora Ariza, quien acreditó un peso de 59 kilos, fue la agraciada con el premio del concurso ‘Tu peso en queso’, de la campaña ‘Fromago Commerce and Bar Fest’, en el marco de la II Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, que empezó el pasado jueves y que termina hoy, 15 de septiembre.

La ganadora resultó ser la suplente ya que, en primera instancia, recayó en un concursante que no atendió la llamada telefónica, por lo que la organización pasó a la siguiente en la lista, en este caso, Eva Victoria Ariza.

El stand de Caja Rural de Zamora, ubicado en la Plaza Mayor de la capital zamorana, acogió el trámite del pesaje de la ganadora y la entrega de los premios resultantes de la campaña ‘Fromago Commerce and Bar Fest’, promovida por la Asociación para el Desarrollo Zamora10, con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora, la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas y la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería. La campaña contó con la participación de 1.500 establecimientos del comercio y la hostelería zamorana.

“Estoy un poco nerviosa y bastante contenta. Cuando me llamaron ayer, no me lo creía”, reconoció la ganadora, quien también recibió una cesta y un obsequio de la organización.

“Me encanta el queso. Me voy a poner bien pero lo voy a compartir con mi familia, mis amigos y la persona que me dio la papeleta”, aseguró.

Durante la entrega de premios, también recibieron un reconocimiento los integrantes de la Fundación Personas, Asprosub, autores del Queso de Oro que fue entregado al comercio que emitió la papeleta premiada.

Al respecto, Adolfo Pérez, de Calzados Once, la empresa que entregó la papeleta premiada, recibió el Queso de Oro, galardón que custodiará y expondrá en su establecimiento durante los dos próximos años y que entregará, tras la celebración de la tercera edición de Fromago, en septiembre de 2026, a la firma que dé el boleto premiado en el concurso ‘Tu peso en queso’.

Calzados Once recibió una cesta de Zamora10 valorada en 500 euros, que dobló su valor al haberse utilizado su TPV de Caja Rural de Zamora en la compra.

Asimismo, se entregaron a sendos particulares otras once cestas, dos de las cuales fueron donadas por Alimentos de Zamora y por ExquisiteZa.

Por último, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, afirmó que la “Fromago Cheese Experience”, “ya es nuestra y se va a quedar en Zamora todo el tiempo que creamos conveniente”.

“Las sensaciones son magníficas. Costó mucho lanzar esta feria porque, prácticamente, partíamos sin información. El trabajo que ha hecho la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas ha sido soberbio. Se han implicado desde un primer momento para que, en estos cuatro días, veamos el trabajo de trece meses”, indicó.

“Los objetivos que se pretendían se han logrado. La afluencia de gente ha sido espectacular desde el primer día. Los expositores, felices, plenamente satisfechos. Las instituciones que han venido aquí, han salido con un sabor de boca magnífico, muy por encima realmente de las expectativas”, destacó.

Negocio

Además, Faúndez hizo hincapié en los resultados que arroja la misión comercial inversa, introducida en esta edición de Fromago. “Han sido unos resultados magníficos de negocio para las empresas de Zamora. Si las empresas de Zamora crecen, lógicamente, al final, la provincia y el sector salen reforzados”, recalcó.

“Todas las actividades que se han programado, que han sido una auténtica locura, han funcionado muy bien y el nivel de aceptación por parte del público hizo que ayer, a primera hora de la tarde, el túnel del queso de La Marina, el de quesos internacionales, agotase los 600 kilos que traían y la organización tuvo que hacer una maniobra para que permaneciera abierto con quesos nacionales”, comentó.

El presidente de la Diputación consideró que, aparte de “poner en valor” el queso y el sector primario de la provincia, “hemos puesto en valor a los productores” a través de las marcas como ExquisiteZa y todas las denominaciones de origen. “Han tenido un magnífico escaparte los vinos, los embutidos, la miel e, incluso, los caracoles. El impacto ha sido brutal”, enumeró.

“Muchas veces, asistimos a ferias nacionales e internacionales para promocionar la ciudad y la provincia. Cuesta mucho dinero ir a esas ferias y es importante estar en ellas pero, a veces, también pasas desapercibido porque son unos programas muy comprimidos donde todo el mundo quiere meter los codos para vender su producto”, agregó.

“Boca a boca”

En este sentido, Javier Faúndez incidió en la importancia “fundamental” del “boca a boca” a la hora de promocionar la gastronomía de Zamora, la ciudad, la provincia y productos “magníficos” que se elaboran en “todos los pueblos” zamoranos. “Si lo tuviésemos que cuantificar con dinero, estaríamos hablando de campañas millonarias de euros y, sin embargo, la hemos asociado a la inversión que hemos hecho desde la Diputación en Fromago”, informa Ical.

“Agradezco a todas las instituciones y a Eilza por coger el guante que le lancé en su día, y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a todas las personas que han hecho labores de limpieza e información y al colectivo de los voluntarios, esas personas que, sin cobrar absolutamente nada, han estado desde las ocho de la mañana hasta el final de la feria, todos los días”, valoró, además de expresar su satisfacción por la favorable meteorología

Por último, el presidente de la Institución provincial recordó que “hay que empezar a trabajar” para la edición de 2026.