La expresión típica de León que en el resto de España no se entiende

La lengua castellana es de la más diversas del mundo, ya no solo porque en nuestro país convivan varias lenguas cooficiales -euskera, catalán, gallego, valenciano y mallorquín-, sino porque por la influencia de los numerosos territorios que se instalaron, a lo largo de la historia, en nuestro país, en cada territorio existen expresiones y palabras solo típicas de esa zona.

En esta ocasión nos vamos a centrar en una expresión típica de los leoneses, que no deja indiferente a nadie cuando visitan la ciudad, ya que en el resto España se utiliza en uncontexto muy diferente. Y es que la provincia leonesa se caracteriza por tener un vocabulario muy amplio, y repleto de palabras extrañas.

Se podría hablar de numerosos vocablos, pero el que más sorprende, porque en el resto de España se utiliza de otra forma, es que a los leoneses no les gusta algo, sino que "les presta". Esto es lo que sorprende, porque cuando alguien escucha algo entiende, como recoge la Real Academia de la Lengua Española (RAE) que le "entregue algo a alguien para que lo utilice durante un tiempo y después lo devuelva" o "ayudar, asistir o contribuir al logro de algo", pero nunca que les "gusta" algo como quieren decir los leoneses.

Los leoneses también suelen tener "azogue", lo que para ellos es "no parar quietos", ir de bares es "ir de cortos", y a los cotillas les denominan "cuzos". Además la rica gastronomía de la zona provoca que en muchas ocasiones queden "embutidos", que quiere decir "llenos" o con "dolor de torzón" que es "dolor de barriga".

Asimismo, los leoneses, en Semana Santa, diferencias a sus cofrades del resto de España, al denominarles "papones", y cuando terminan las procesiones se "van a matar judíos", que quiere decir que "van a tomar limonada".

Otras palabras y expresiones leonesas:

- Filandón:Reunión nocturna después de acabada la cena en la que se cuentan

- Trullo: Se usa esta palabra para decir que se está muy gordo.

- Jijas: Flaco, delgado, escuálido.

- Mancar: Hacerse daño.

- Marcho: No se refiere a marcha militar, sino a decir que se va. "Me marchó de aquí".

- Fartuca: Que una persona se vaya.

- Socalindas: Cuando alguien les cambia de conversación y no muestra interés a lo que le están contando, le sueltan: "no me vengas con socalindas".