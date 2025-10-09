La extraña hoja de marihuana esculpida en una iglesia zamorana

Los maestros canteros dejaron muchas huellas en las distintas construcciones que llevaron a cabo por toda la geografía española, dígase iglesias hasta grandes y sugerentes catedrales. Nos acercamos hasta una localidad zamorana, de apenas medio centenar de habitantes: Perteneciente en Tierras del Vino, allí nos encontramos con Fuente el Carnero, que tiene una rica historia, ya que en sus inmediaciones se encuentran los restos del monasterio cisterciense de Santa María de Valparaíso.

Iglesia de San Esteban de Fuente El Carnero Románico Zamora

Y dentro de su caso urbano se encuentra nuestra gran protagonista, la Iglesia de la Invención de San Esteban, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Fue edificada en la segunda mitad del siglo XII para concluirse en el XIII. Originalmente constaba de tres naves, separadas por seis grandes arcos, con un torre a los pies de la nave central, pero en el siglo XX se perdía la nave meridional y la torre, por lo que actualmente consta de dos naves con tres tramos, más capilla mayor y sacristía.

En su interior hay numerosos y variados capitales románicos, pilares y columnas, que representan motivos fitoformos, zoomorfos y antropomorfos.

Y del exterior destaca la portada septentrional, con triple arquivolta, con cimacios y capiteles profusamente decorados con motivos geométricos y vegetales y con un rosetón que está colocados en el hastial.

Y en uno de estos capitales se halla una hoja de marihuana, de cáñamo, incisa y que se encuentra flanqueada por motivos geométricos y cruces dentro de los círculos, y en las esquinas superiores penden dos florecillas.

Una pequeña curiosidad de esta iglesia, donde recibe culto la virgen del Villar, y que cuenta con un Crucificado del Brazo caído que data del siglo XVI, procedente del desaparecido Monasterio de Valparaíso.