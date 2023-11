La familia fundadora de Matarromera, premio Antonio Pérez de Empresa Familiar

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) hizo entrega esta tarde de su XXI Premio EFCL “Antonio Pérez” a la familia Moro González, fundadora y propietaria de Bodegas Familiares Matarromera, en un acto con el que quiso reivindicar la figura del empresario familiar y los valores de las familias empresarias de Castilla y León.

“Hoy celebramos el valor del esfuerzo, el valor de las cosas bien hechas, el valor del compromiso de las familias empresarias por esta tierra”, aseguró el presidente de EFCL, Pedro Palomo, que advirtió que “corremos tiempos muy complicados, en los que hemos visto la figura del empresario incluso atacada a nivel institucional. Por ello, estos reconocimientos son tan importantes”.

Pedro Palomo ensalzó la figura emprendedora del fundador de Bodegas Familiares Matarromera, Carlos Moro, quien, “con su esposa Esperanza y ahora ya sus hijas Beatriz y Paloma, son una familia digna de representar los valores de la empresa familiar”.

También destacó la trayectoria de esta empresa familiar asegurando que el grupo empresarial Matarromera es un escaparate magnifico para otras empresas de nuestra tierra. “Innovación, inversión, calidad, internacionalización, amor por el campo, hacen de esta compañía familiar una de las mejores que tenemos en Castilla y León”, afirmó.

El presidente de EFCL aprovechó su intervención para hacer referencia a la situación política que está viviendo nuestro país y expresó su preocupación “por dos aspectos principales del escenario actual al que nos ha abocado el ya tristemente famoso Pacto de Investidura”.

De un lado, destacó “desequilibrio territorial que va a generar, con la quiebra del principio de solidaridad y equidad entre Comunidades Autónomas, provocando la desigualdad entre territorios”.

También mostró su inquietud por “el ataque a la separación de poderes” afirmando que “no se puede convertir el poder judicial en una comparsa del poder político, promoviendo una Ley de Amnistía que se ha negociado sin la mayoría social y, por cierto, fuera de España y con un prófugo de la Justicia española.

A su juicio, todo ello está propiciando una división entre los españoles que no es buena ni para la economía ni para España y “las empresas necesitamos certidumbre, un marco de estabilidad y seguridad jurídica, y los pactos de investidura nos abocan al precipicio propiciando justamente lo contrario”.

Tras afirmar que “no se puede construir la legitimidad faltando a la verdad y no se puede dilapidar, ni siquiera poner en riesgo, el enorme potencial que tiene España como país, por ambiciones personales o intereses partidistas”, Pedro Palomo reclamó “reformas estructurales valientes” y pidió al nuevo ejecutivo “cordura, que gobiernen para todos y que mediten con valentía los pasos a dar para no abocar a este país a un punto de no retorno en el que hayamos perdido la partida de la convivencia”.

El premio fue entregado a la familia Moro González en el transcurso de una gala patrocinada por Cajamar y Aon que reunió en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid a un gran número de empresarios familiares de EFCL, así como representantes del ámbito empresarial y político de la Comunidad.

El acto de inauguración contó también con la participación del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, así como del director territorial de Cajamar, Raúl Ortega.

Tras recibir el galardón, Carlos Moro reconoció que a lo largo de su trayectoria Matarromera ha recibido diferentes reconocimientos de alto valor, “pero como este, dedicado al corazón, el núcleo y la base fundamental de la empresa, y de forma muy especial, de la empresa familiar, ninguno”.

“Estamos enormemente agradecidos a esta asociación nuestra que promueve los valores compartidos, la formación de los jóvenes empresarios familiares y con la activa dirección de cada uno de los presidentes y miembros de la Junta Directiva a lo largo de los años”, destacó Carlos Moro, quien mostró su orgullo por pertenecer a EFCL. “Nos comprometemos a continuar apostando y trabajando por nuestra tierra”, agregó.

Durante la gala, EFCL también hizo entrega de su IX Premio Comunica al periodista José Luis Martín, adjunto al director en Castilla y León Televisión (CyLTV), por su magnífico trabajo en el área económica y empresarial a lo largo de su trayectoria profesional y su especial sensibilidad hacia la empresa familiar.

Igualmente, la Red de Cátedras de Empresa Familiar del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) recibió el Premio Academia 2023 por su decisivo papel al impulso del conocimiento de la realidad de este tipo de compañías.

Además, y como viene siendo tradicional, durante la gala se conocieron los ganadores del X Premio Fórum Júnior, el concurso de dibujo que convoca la asociación entre los más jóvenes de las familias empresarias para que se acerquen a los valores innatos a este tipo de compañías: Manuela Parrilla y Diego Zarzuela.