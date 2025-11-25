Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, la Federación de Baloncesto de Castilla y León (FBCyL), en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, presenta la nueva edición de la campaña #YoDigoCero 2025, una iniciativa renovada que refuerza más de diez años de compromiso y lealtad institucional en la lucha contra la violencia de género.

A lo largo de esta década, la Federación ha consolidado un proyecto sólido, estable y plenamente integrado en la actividad deportiva de la comunidad, convirtiéndose en un referente nacional en materia de sensibilización desde el deporte. Un año más, la FBCyL reafirma su determinación para seguir promoviendo un mensaje firme y rotundo de rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Acciones destacadas de la campaña #YoDigoCero 2025

1. Pancartas oficiales en todos los partidos de Castilla y León Durante los fines de semana del 22–23 y 29–30 de noviembre, todos los equipos —desde Competiciones FEB y 1ª División Nacional hasta las Ligas Autonómicas y Provinciales— posarán junto a la pancarta oficial de la campaña. Las fotografías se difundirán en redes sociales utilizando la etiqueta #YoDigoCero, amplificando así la visibilidad del mensaje.

2. Kit #YoDigoCero La FBCyL ha enviado a todos los equipos autonómicos un abalorio con el mensaje #YoDigoCero para que jugadores y jugadoras lo luzcan durante sus encuentros, extendiendo la campaña a todos los rincones de Castilla y León.

3. Participación de las Selecciones de Castilla y León Las selecciones autonómicas vuelven a involucrarse mediante la dinámica del puzle personalizado que, al completarse, revela un código QR que dirige a un vídeo de sensibilización. Una actividad que permite reflexionar y concienciarse durante los momentos de descanso de las concentraciones.

4. Presencia del mensaje en todas las equipaciones oficiales La etiqueta #YoDigoCero forma parte de todas las equipaciones de juego y entrenamiento de las selecciones autonómicas, presentes durante todo el año en los campeonatos nacionales.

5. Concurso para clubes “Paso Cero” Los clubes podrán participar en un concurso específico en redes sociales mostrando acciones creativas vinculadas a la campaña, fomentando la implicación directa de toda la comunidad.

6. Sorteo #YoDigoCero para la ciudadanía La Federación pondrá en marcha un sorteo abierto en redes sociales con diversos premios, entre ellos material oficial de las selecciones y una inscripción gratuita para una sede del Street Basket Tour 3x3 2026.

Una campaña activa durante todo el año

La FBCyL subraya que la lucha contra la violencia de género es un compromiso permanente. La campaña se mantiene viva durante toda la temporada con acciones continuas de visibilización, destacando la presencia del hashtag en la indumentaria oficial de las selecciones y la participación de más de 2.000 deportistas en las sedes del Street Basket Tour 3x3, donde también se ha difundido el mensaje.

Llamamiento institucional

Tras más de diez años de trabajo continuo, la Federación de Baloncesto de Castilla y León reafirma su compromiso, su lealtad y su firme voluntad de seguir desarrollando esta campaña imprescindible, que ya forma parte de la identidad del baloncesto de la comunidad.

Asimismo, animamos a todos los clubes, jugadores y jugadoras a participar en nuestros concursos y a seguir dando visibilidad al mensaje, utilizando las pancartas y luciendo el abalorio en los cordones para llevar #YoDigoCero a todos los rincones de Castilla y León.