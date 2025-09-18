García Carbayo defiende que las políticas del PP hacen avanzar “más que nunca” a Salamanca pese al “abandono sistemático” de Sánchez

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, sostuvo hoy que las políticas ‘populares’ hacen avanzar más que nunca a esta tierra, en referencia a la provincia salmantina y a Castilla y León a pesar del “abandono sistemático” al que, desde su punto de visita, somete el Gobierno central, presidido por el socialistas Pedro Sánchez.

El PP salmantino inauguró el curso político con una reunión de su Comité Ejecutivo Provincial, durante la que se ha comparado el modelo de “inversión, estabilidad y compromiso” que representa el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el “escenario catastrófico” que ofrece un PSOE “entregado al sanchismo”.

Así lo afirmó García Carbayo durante una rueda de prensa previa a la celebración del citado comité, en la que compareció junto a su ‘numero dos’, David Mingo, y en la que aseguró que la provincia se encuentra en un “momento decisivo”. Por ello, insistió en comparar las políticas del PP, que “apuestan al cien por cien por el desarrollo económico y social de Salamanca”, y las del PSOE, “centradas en mantener a Sánchez en el poder a cualquier precio”.

“La implicación y el compromiso de Alfonso Fernández Mañueco con su tierra está fuera de toda duda”, mientras que “Sánchez condena a los salmantinos al desamparo”, añadió García Carbayo, quien desgranó algunos de los principales proyectos que se están ejecutando en la provincia gracias a la “implicación” de la Junta de Castilla y León y al “liderazgo” de su presidente.

En esta línea, se refirió a los dos protocolos firmados para el desarrollo de Salamanca y su alfoz, dotados con 121,8 millones de euros, en total, que han permitido acometer las obras del Puerto Seco y también impulsar la estrategia Salamanca Tech, que “ha posicionado a la ciudad como un referente en innovación e investigación y es la provincia española con mayor creación de empleo tecnológico en la última década”.

Igualmente, citó el “esfuerzo inversor” del Ejecutivo autonómico en favor de la sanidad pública “de calidad”, aludiendo a la reducción en casi la mitad de las listas de espera, la construcción del nuevo centro de salud de Prosperidad, la redacción del proyecto del centro de salud de San José y Zurguén, la ampliación del centro de salud de Santa Marta, o el equipamiento del nuevo hospital, que “continúa marcando hitos como la medicina personalizada, el exoesqueleto pediátrico, los trasplantes de pulmón y la tecnología HIFU para pacientes de Parkinson”.

Además, se refirió al liderazgo de Castilla y León en lo relativo a las políticas de educación y dependencia; a medidas como la gratuidad del transporte público; así como al “constante respaldo” de la Junta al sector primario, poniendo como ejemplo el recientemente anunciado plan para la ganadería extensiva y la defensa de una PAC justa para los agricultores, “a los que Sánchez da la espalda una y otra vez”.

Del mismo modo, abundando en el compromiso de Fernández Mañueco con la provincia, García Carbayo ofreció una relación de obras, tales como el nuevo colegio de Aldeatejada, el nuevo instituto de Guijuelo, la próxima ampliación del colegio de Carbajosa, el nuevo Centro Rural de Innovación Educativa de Ciudad Rodrigo, el impulso de la red de calor y el apoyo financiero a la renovación de redes de agua en la capital, así como a la ampliación del polígono de Ciudad Rodrigo, el acondicionamiento exterior de la residencia en Béjar, o las inversiones para abastecimiento de agua en la Sierra de Francia, Almenara y La Armuña.

Vivienda e incendios

Otro de los asuntos a los que se refirió el presidente de los ‘populares’ salmantinos durante su intervención ante los medios de comunicación fue la vivienda. Al respecto, citó a las promociones de vivienda protegida que está financiando la Junta y entre las que mencionó las que se están construyendo en los barrios de Capuchinos y Pizarrales en la capital, o las que se han levantado o rehabilitado en localidades como Peñaranda, Ciudad Rodrigo, Doñinos, Guijuelo y Santa Marta.

“Esa es la única forma de atajar el problema del encarecimiento de la vivienda, construyendo pisos”, aseguró, recordando que en Salamanca capital “van 300 viviendas construidas en la modalidad de alquiler protegido gracias a la labor que realiza el Patronato Municipal de la Vivienda”. “Sánchez sigue prometiendo viviendas que nunca construye ni nunca va a construir y riéndose en la cara de todos los salmantinos”, denunció.

Al hilo de lo anterior, comentó que, además de no construir viviendas, el Gobierno de Sánchez “pone palos en las ruedas” para ceder gratuitamente el solar que el Ministerio de Defensa tiene en la calle Víctimas del Terrorismo. “En su día ofreció cesiones gratuitas de este tipo de solares, pero si es al Ayuntamiento de Salamanca, esa cesión no le interesa, esa es la aplastante realidad”, lamentó.

Por otra parte, Carlos García Carbayo también hizo alusión a “la respuesta diligente y con un gran número de medios personales y materiales” a la oleada de incendios del verano. “El presidente Mañueco dio la cara desde el minuto uno y se puso al frente de un operativo que se enfrentó a una situación excepcional por su virulencia que pudo ser controlada”, añadió.

Según zanjó, Mañueco reaccionó “con rapidez” aprobando ayudas a los damnificados, con el Plan Especial de Restauración Forestal, dotado con 114 millones de euros, que contempla ayudas de hasta 185.000 euros para familias que han perdido su vivienda, frente a los 15.000 euros ofrecidos por el Gobierno central en casos similares.

Conexiones de trasporte

El presidente del PP de Salamanca también tuvo palabras de crítica para la gestión del Ejecutivo de Sánchez en materia ferroviaria. En este sentido señaló que el ministro de Fomento, Óscar Puente, está “totalmente desacreditado”. “Siguen las excusas, los plazos incumplidos y los datos retorcidos para negar la cuarta frecuencia del Alvia a Madrid los fines de semana y la quinta el resto de la semana”, matizó.

Además, destacó la “chulería” del ministro para seguir “como don erre que erre” empeñado en sacar adelante el nuevo mapa de transporte por carretera que suprime 33 paradas en la provincia de Salamanca. “Gracias al trabajo del PP en todos los frentes se está retrasando esa aprobación, pero exigimos que el ministro convoque la Conferencia Nacional de Transportes para debatir alternativas y frenar esta puñalada a nuestro medio rural”, subrayó.

“Sánchez dirige un gobierno incompetente que está putrefacto por la corrupción y dirige un Partido que se reboza en el lodo”, continuó García Carbayo, quien comentó que no solo Sánchez tiene un efecto “nocivo” para la provincia. “También lo tienen todos sus palmeros, llámense David Serrada o Carlos Martínez, aduladores de su líder a cualquier precio” y “defensores de las concesiones de Sánchez a separatistas e independentistas para salvar su puesto”, concluyó.