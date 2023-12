García-Gallardo lamenta que “ETA vaya a gobernar la ciudad de Pamplona” y califica de “error político” el acuerdo del PSOE

El líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, lamentó que “ETA vaya a gobernar la ciudad de Pamplona” con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quien dejó claro que “Bildu es ETA”, ya que esa formación tiene como líder a Arnaldo Otegi, que “ha sido condenado por pertenencia a banda armada”. Expresó también el temor de que el siguiente paso socialista sea la “muy probable” entrega del Gobierno del País Vasco a Biddu, que es la “última marca política de ETA”.

García-Gallardo se manifestó durante su participación en una concentración convocada esta mañana en Pamplona para protestar contra el acuerdo entre EH Bildu y el PSOE para la moción de censura que colocará a la formación abertzale en la alcaldía de Pamplona. Para el dirigentede Vox, se asiste al “pago de la última factura del PSOE a sus socios corruptos, a sus socios separatistas y a sus socios filiotarras por mantenerse una noche más en el poder”.

Asimismo, aseguró que Bildu aprovecha su influencia política para “dar beneficios penitenciarios a los presos etarras y acercarlos al País Vasco”, de la mano de un PSOE que es un “partido entregado a los separatistas y a los terroristas”, al considerar como una “deriva tiránica”, que ha permitido que los “verdugos gobiernen sobre sus víctimas”.

“Nosotros creemos que hay que ir a la confrontación política total con el Partido Socialista y con todos sus socios. Hay que ir a confrontación política total y por eso no se puede estar un domingo de manifestación en Pamplona y luego un lunes repartiéndose comisiones parlamentarias con el Partido Socialista. A mí me gustaría preguntar si todos los dirigentes del Partido Popular, como el señor Borja Semper, que en mayo decía que había que aceptar con naturalidad democrática la presencia de Bildu en las instituciones, ha cambiado de opinión o no. Creo que es importante porque los ciudadanos ven con perplejidad toda esta doble cara, todo este doble juego que protagoniza el Partido Popular”, desgranó el líder de Vox en Castilla y León.

García-Gallardo lanzó un mensaje de apoyo a los dos “diputados valientes” de Vox en el Parlamento de Navarra por la “gran acción política” que ejercen, al igual que a todo el activismo político que realizan aquí los militantes y demás afiliados.

En este sentido, denunció que se está tratando de “silenciar” a Vox en Navarra, un partido que es “incómodo para la izquierda, un partido que es incómodo para los terroristas y para los separatistas, por llevar iniciativas en las que se pide el cumplimiento de la ley en materia migratoria”. Vox en Navarra ha pedido controlar la inmigración irregular y desenfrenada en Navarra y a esto han contestado el Gobierno “tratando de silenciar, tratando de arrinconar a nuestro grupo parlamentario”, lo cual por supuesto no van a conseguir, apuntó.

“Quieren desviar la atención tratando de etiquetar a nuestros diputados en Navarra como xenófobos y racistas con un protocolo que quiere limitar su libertad de expresión, pero ya les anticipamos que no lo vamos a consentir y que no lo van a conseguir. Y vemos también como la señora Chivite y sus consejeras están tratando de silenciar y de poner en la diana a nuestros dos diputados autonómicos y eso tampoco lo van a conseguir, al tratar de lanzar a los inmigrantes en contra de nuestros dos diputados con ese llamamiento totalmente lamentable que pronunciaron en el parlamento de Navarra”, dijo.

Por todo ello, trasladó que Vox en Navarra “va a seguir valiente, va a seguir contundente, va a seguir con una posición clara y previsible en contra de la inmigración ilegal, en contra de que se financie a organizaciones terroristas, en contra de la agenda separatista de la izquierda y de sus socios”. Juan García-Gallardo sentenció la intervención calificando este domingo como un “día triste” debido al “error político” de que Bildu participe en las instituciones, ya que la “última marca política de Batasuna va a gobernar el destino de los pamploneses en esta ciudad”, aseveró.

Ante la posibilidad de que el Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, pueda presentar una moción de censura en el caso de que la “legislatura colapsase”, Juan García-Gallardo afirmó que estarán “en todos los foros”. “Vamos a estar en las calles, en las plazas, junto a los españoles de bien, en los tribunales, en los parlamentos y en los gobiernos leales a la unidad de España para combatir y confrontar políticamente de manera total al Partido Socialista y a sus socios”, informa Ical.

Criticó que el PP un “día se levanta de una manera y al día siguiente se levanta de otra”, ya que no se sabe cuál es la posición del PP ahora respecto del PSOE. “Vemos que ahora están tratando de mendigar una reunión con el tirano, con Pedro Sánchez, con ese líder del Partido Socialista que está tratando de debilitar la unidad nacional, de erosionar el Estado de derecho y creemos que es un error político”, añadió.