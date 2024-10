¿Has recogido setas y tienen gusanos? Esto es lo que hay que hacer para quitarlos y poder comerlas con seguridad

Con el otoño ya avanzado, y en un momento como el actual, en el que se han registrado abundantes lluvias, los montes y bosques están a rebosar de setas y hongos, que se esconden bajo tierra, en prados y caminos, junto a pinares, robledales, encinas o coníferas.

Una temporada que se espera excepcional y en la que los amantes de la micología, pero también los restauradores y comensales, se frotan las manos.

Pero antes de salir a por setas hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, la hora y el lugar donde hay que ir a por setas y hongos. De hecho, se dice que una cosecha demasiado variada y colorida delata al principiante.

La segunda cuestión que el buen recolector debe manejar, aunque se engloban e varias, es la prudencia y la observación, pero también la paciencia, la humildad, la curiosidad o el mimo a la naturaleza. Y, en tercer lugar, si es posible no salir solo al monte sino acompañado y con un móvil con la batería cargada. El bosque es traicionero y, la naturaleza, imprevisible. Y ya lo dice el sabio refranero español: "Hombre precavido, vale por dos" o "Más vale un por si acaso que un válgame Dios".

Una buena navaja -que puede ser desde un cuchillo con cepillo hasta una navaja tranchete para recoger níscalos o setas de cardo principalmente -, y una cesta de mimbre por ejemplo para ir guardando las setas pero también para esparcir esporas mientras se recorre el monte y que las setas vuelvan a crecer en la próxima temporada y airear el producto evitando que las setas se descompongan, son los utensilios básicos que hay que llevar al monte.

Cesta con setas recién cogidas en el Parque del Río Rato Carlos Castro Europa Press

Varios Consejos: la mejor forma de recolectar setas es haciendo palanca con el cuchillo y coger toda la seta, ya que de esta forma se protege el micelio. En este sentido, cabe señalar que no hace falta remover la hojarasca con rastrillos, ya que los micelios se localizan en las capas superficiales del suelo y, si éstos se echan a perder, provocan la muerte de la seta. Igualmente, es mejor no recoger ni aceptar setas si no se tiene la seguridad de que son comestibles. Ante la duda es mejor no consumirlas y consultar con un experto.

También es recomendable no recolectar las setas cerca de zonas que pueden estar contaminadas, como puede ocurrir en ciudades y entornos urbanos, cunetas de carreteras, áreas industriales o agrícolas, jardines o zonas próximas a vertederos. , ya que las setas podrían acumular sustancias tóxicas o haber sido tratadas con productos peligrosos. Igualmente, se aconseja no recoger setas jóvenes o demasiado maduras, ni tampoco las que estén rotas.

¿Y si la seta tiene gusanos? El consejo es no recoger setas que están parasitadas ya que son más complicadas de identificar. También ocurre muchas veces tras una jornada de recolección, que al llegar a casa cargado con la cesta y depositarlas en una mesa aparecen gusanos en su interior. Pues un conocido influencer del mundo de la alimentación, Raúl Cárdaba, aporta en sus redes sociales la solución para eliminar al gusano "okupa", y además es muy sencilla y al alcance de todos: una bolsa de plástico.

El influencer apunta que lo que hay que hacer es introducir la seta parasitada dentro de la bolsa de plástico y hacer un nudo para que se quede sin oxigeno y meterla bolsa en la nevera durante 24 horas. O lo que es lo mismo, durante un día entero. Pasado este tiempo, al que darse sin aire, los gusanos aparecerán repartidos por la bolsa y fuera del boletus y la seta ya será apta para consumir.

