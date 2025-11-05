Ya hay ganadores del concurso “De Tapas X Comarcas de Valladolid”

Ya se conocen los ganadores de la gran final del tercer concurso “De Tapas X Comarcas Valladolid 2025”, que han sido, en primera posición, el restaurante Los Palomares situado en Vega de Valdetronco, del chef Teo Rodríguez, con su tapa “Vega” un donete relleno de guiso de rabo de toro, fondant de perigourdine y queso.

El segundo clasificado, el Restaurante Buena Brasa ubicado en Zaratán, del chef Iván Ortiz con su propuesta “Palomino” Canutillo de cereal relleno de rillette de pichón de nido y chutney de tomate e higos.

El tercer premiado de la gran final, el Restaurante El Aderezo situado en Pedrajas de San Esteban del chef Jesús Miguel García, con su propuesta “Recordis”, Buñuelo de parro asado al estilo del Carracillo sobre crema de ajo y piñones de Pedrajas, y a modo de "ensalada" manzana deshidratada, cebolla morada, tomate, pepinillo, y emulsión de los jugos del asado. Acompañado de vermú sin alcohol (a base de mosto de uva, de piña verde macerada en azúcar,tomillo, canela en rama, cítricos y otras especias) y brocheta de tomates cherrys y lámina de zanahoria encurtidos.

En la tarde de hoy se ha celebrado la gran final, los finalistas han elaborado sus tapas en directo; y se ha realizado la entrega de premios en el edificio Q-BO, sede de Alimentos de Valladolid, con la presencia del diputado del Área de Empleo y Desarrollo Económico, Roberto Migallón; el Diputado de Promoción Agroalimentaria, Moisés Santana; el responsable de Alimentos de Valladolid, Francisco Fuentes; y el presidente de la Asociación de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández.

Tras el éxito obtenido en las dos primeras ediciones, la Asociación Provincial de empresarios de Hostelería de Valladolid junto con la diputación provincial a través de alimentos de Valladolid han celebrado este año el tercer concurso, con el fin de estimular la oferta de pinchos en los municipios de la provincia, descubrir la gastronomía local y el talento de nuestros hosteleros, esa cocina de raíces con identidad fusionada con innovación.

El jurado de esta edición ha estado formado por galardonados chefs; Juan Carlos Jiménez, chef del Restaurante Azul Mediterráneo de Valladolid, ganador de Pincho Oro 2025; Quini López, propietario del Restaurante La Dama de La Motilla en Fuensaldaña, ganador de la segunda edición De Tapas X Comarcas 2024; Marina de la Hoz, chef del Restaurante El Curioso en Peñafiel galardonada con un Sol Repsol este año y Francisco Javier García, director de Área de Castilla y León de Makro. Han sido los encargados de degustar, valorar, deliberar y galardonar a los tres ganadores del concurso.

Los seis finalistas han obtenido como premio el campeón y subcampeón un trofeo acreditativo y cheques producto por valor de 300 y 100 euros de Makro, y por las mismas cantidades de Alimentos de Valladolid, el tercer clasificado el pase a esta gran final. Los 3 finalistas de esta tarde han sido galardonados con trofeo y cheque regalo de 1.000, 500 y 300 euros, gentileza de Makro; además de otro cheque regalo con las mismas cantidades por parte de Alimentos de Valladolid.

En esta tercera edición del Concurso “De Tapas X Comarcas Valladolid” han participado un total de 23 establecimientos, de los cuales 6 han logrado estar en la gran final, la originalidad y calidad de las elaboraciones ha sido muy alta. Hay que destacar que se han apuntado establecimientos de pueblos que el año pasado no había participado.

El concurso por comarcas se ha desarrollado del 21 de octubre al 2 de noviembre dividiendo la provincia en dos zonas de participación; fase 1: zona norte y oeste con la participación de 11 restaurantes pertenecientes a Arroyo de la Encomienda, Cigales, Mucientes, Simancas, Vega de Valdetronco y Zaratán. Y la fase 2: zona sur y este con la participación de 12 restaurantes en las comarcas de Arrabal de Portillo, Boecillo, Cogeces del Monte, Mélida de Peñafiel, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Quintanilla de Arriba, Traspinedo y Tudela de Duero.