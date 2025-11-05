Mañueco: "Los Presupuestos no son un trámite administrativo sino la expresión de una ambición colectiva"

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha particpado este miércoles en la Jnta Directiva del PP de Soria, donde ha acusado a PSOE y a Vox de utilizar la misma táctica para “torpedear” el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026.

"Mientras uno sustenta los despropósitos de Sánchez, el otro ataca al PP", advertía, al tiempo que reivindicaba las Cuentas aprobadas por su Gobierno que ya han empezado su trámite parlamentario y es lunes comenzarán las comparecencias de los consejeros.

"Los Presupuestos no son un trámite administrativo sino la expresión de la ambición colectiva para Castilla y León, porque cada inversión está pensada para avanzar en ese objetivo y hacer de Castilla y León una de las tres mejores autonomías de España para vivir, para trabajar o para formar una familia", afirmaba Mañueco en su intervención.

Por ello, pedía al resto de fuerzas políticas “altura de miras y responsabilidad”, ya que las Cuentas contienen proyectos “muy buenos”, entre los que citaba el bono nacimiento o el infantil de actividades extraescolares y el de apoyo a los autónomos; los nuevos planes para la agricultura y la ganadería; el aumento del operativo anti incendios; el incremento de un 80 por ciento en la vivienda con un aumento de las partidas destinadas a las ayudas del alquiler; diez helicópteros medicalizados; y el trasporte y la educación gratuita de cero a 16 años.

Antes de su intervención, el presidente mostraba a los militantes del PP el vídeo promocional que utilizará en su precampaña electoral, y señaló que el que se evidencia que en Castilla y León son más de “dar nueces que de ruido”. Al respecto, señalaba que la política actual se ha convertido en un “espectáculo de ruido” donde se oyen “frases sin sentidos, gestos sin fondos y donde se confunde la verdad y la mentira”.

"Frente a ello, tenemos la obligación de ofrecer algo distinto para dignificar la labor del Gobierno autonómico", decía el líder popular, mientras explicaba que el símbolo de las nueces "es la actitud de aquel que construye frente al que destruye, la de quienes creemos en Castilla y León como una tierra viva, con presente y también con muchísimo futuro”.

Mañueco recordaba que Castilla y León lidera en el ranking de calidad en educación, la atención a los mayores y las políticas sociales y se sitúa segunda Comunidad con mejores estándares de calidad en materia Sanidad. Además, agregó, que en 2024 lideró el crecimiento de la producción industrial y de las exportaciones, gracias al esfuerzo de la sociedad. Pero llamaba a los suyos a no conformarse y ser ambiciosos. "Tenemos que ir más allá, porque slo quien tiene ambición es capaz de seguir manteniendo el pulso”, destacaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Por último, hacía hincapié en la otra forma de hacer “mejor política”, por la que apuesta, con “serenidad” para hacer de Castilla y León un modelo de “diálogo, eficacia y orgullo compartido”.

“Debemos seguir demostrando que el Partido Popular de Castilla y León no solo gestiona sino que lidera esta tierra. La verdad es que la historia no la escriben los que gritan más fuerte, ni los que se encargan de señalar a los demás. La escriben los que hacemos lo correcto, aunque nadie nos aplauda, los que construimos mientras otros destruyen; y los que creen en su tierra por encima de todo”, apuntaba.

Por su parte, el presidente del PP de Soria, Benito Serrano, arremetía contra el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al que define como el alcalde “defenestrado por Pedro Sánchez durante años para después ser recuperado como candidato y la versión local del sanchismo”.

"Martínez se presenta como un alcalde para todos, yo diría que como un alcalde para todos de para todos lo suyos, ya que decidido copiar a Sánchez no sólo en el discurso, sino también en los vicios, en las frases vacías y en el victimismo", afirmaba.