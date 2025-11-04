Un hombre de 54 años agrede a un menor en Carrión de los Condes (Palencia)

Agentes de la Guardia Civil de Palencia investigaron a un hombre de 54 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito leve de lesiones y otro de odio, tras un incidente ocurrido a finales de octubre en la biblioteca pública de Carrión de los Condes (Palencia).

Los hechos tuvieron lugar cuando un grupo de menores participaba en una actividad escolar en el recinto. Al finalizar, la víctima y otro menor aguardaban al resto de compañeros, momento en el que el investigado agredió físicamente a la víctima, empujándola contra la pared mientras le dirigía diversos improperios, según indicaron a Ical fuentes del instituto armado.

Esa misma tarde, la víctima, acompañada de su progenitor, presentó denuncia en un cuartel de la Guardia Civil, lo que dio inicio a las diligencias de investigación. Estas concluyeron con la identificación del autor y su imputación por los delitos mencionados.