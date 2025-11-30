La innovadora empresa que revaloriza el excedente alimentario de productores y transformadores

La directora general de la Industria y Cadena Agroalimentarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Cristina Frías, ha visitado recientemente la sede central de la empresa Remolonas Foods, ubicada en Valladolid capital, para interesarse por su innovadora idea de negocio, reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Premio Alimentos de España 2025.

Esta empresa tiene por objeto dar una segunda vida a aquellos alimentos, frescos o envasados, que forman parte de los excedentes de productores y transformadores por errores en el etiquetado, fecha de consumo preferente cercana o aspecto físico, mediante su adquisición y posterior venta y envío a domicilio de estos en formato cesta multiproducto personalizada a través de su plataforma online.

Este proyecto cuenta en la actualidad con una nómina de proveedores que supera el millar, ubicados principalmente en Castilla y León y, en estos momentos, realiza envíos semanales a unos 2.000 clientes, teniendo previsto ir incrementando su alcance geográfico de forma progresiva, marcándose como objetivo alcanzar las principales capitales de provincia de España a lo largo de 2026.

En este sentido hay que reseñar que el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria 2024-2028, promovido por la Junta de Castilla y León y dotado con 438 millones de euros, prevé varias actuaciones que siguen la línea propuesta por los creadores de Remolonas Foods.

Entre ellas se encuentra la publicación de un nuevo decreto que, mediante la promoción de nuevas vías comerciales como estas, quiere impulsar la venta directa y los circuitos cortos de comercialización de productos agroalimentarios de Castilla y León. Satisfaciendo la demanda del consumidor, dando más información sobre el productor y ofreciendo unas mejores condiciones económicas a estos.