CSIF urge a tramitar la Ley para avanzar hacia una Policía Local más profesional y segura

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reivindica la Ley de Coordinación de Policías Locales y pide que se inicie la tramitación en las Cortes antes de que se disuelvan por las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.

El sindicat reclama a la Junta más agilidad e mplicación en esta norma ya que considera que el Gobierno regional "está mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo”.

En este sentido, explican desde CSIF que el pasado 10 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones, que se había prorrogado desde junio, cuando acabó la negociación de la parte técnica de la futura normativa.

Además, el sindicato insiste en que la propuesta “es mínima, razonable y hasta poco ambiciosa", si bien considera que es un punto de partida "imprescindible" para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad.

La central explica que el nuevo anteproyecto de 2025 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León contempla la regulación completa de la promoción interna y la movilidad, estableciéndose, además de establecer la carrera profesional, que la actual Ley 9/2023 no contemplaba.

Igualmente, señala que se concreta un modelo de formación común de ámbito autonómico; detalla las circunstancias y condiciones de la segunda actividad de una manera más amplia y garantista y fija las modalidades de la jubilación voluntaria.

Y, por último, crel sindicato cree que la Junta "está renunciando” a una ley que moderniza el servicio, mejora las condiciones de los agentes, y permite desarrollar unas normas marco autonómicas.

“No vamos a permitir que, una vez más, se deje abandonados a los policías locales de Castilla y León, sin un marco legal actualizado. Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios”, finalizan desde el CSIF.