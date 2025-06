La Junta afea a Yolanda Díaz que no priorice a los trabajadores de Azucarera o Siemenes Gamesa en su visita a Castilla y León

Esta tarde la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participará en Valladolid en un acto de su formación política, Sumar, por la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Una visita a Castilla y León, que está inmersa en varias crisis industriales de relevancia, como la de Azucarera y el cierre de su planta de La Bañeza, y los recortes en Miranda de Ebro y Toro, o la que afecta a la localidad soriana de Ágreda y la planta de la empresa Siemensa Gamesa.

Por ello, desde la Junta, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha afeado a la ministra que no haya tenido en estos días ni una sola palabra de aliento a los trabajadores y sus familias afectadas por los expedientes de regulación de empleo y espera que esta tarde durante este acto de Sumar poner de manifiesto que resolver estos conflictos es una de sus máximas prioridades. "Esperó y deseo que en estos días se lo pueda manifestar o tenga la oportunidad de hacerlo", decía García.

Asimismo, la consejera aseguraba que aún no han sido convocados a ninguna reunión con Yolanda Díaz para abordar estos problemas a pesar de los requerimientos y escritos envuiados estos días, pese a su visita a la capital del Pisuerga, y recordaba que se pusieron en contacto con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para que tenga en cuenta la especial situación de estos sectores, como el azucarero y el energético eólico, y su reestructuración, para la puesta en marcha de mecanismos específicos de apoyo, como el de Reducción de Empleo y Desempleo (RED), que dependen de este departamento y de otros ministerios.

"Hemos pedido a su ministerio que rechace el ERE solicitado pro Azucarera para la planta de La Bañeza, porque para el Gobierno autonómico no es una situación de despido, no concurren las causas para un despido colectivo, sino que en primer lugar optamos porque se mantenga la actividad y que no haya ningún despido ni ningún expediente de regulación de empleo”, advertía García, tras inaugurar el I Congreso de la Industria de Castilla y León, donde insistía en pedir a la ministra que si eso no es posible, que al menos que sea un ERTE para que los trabajadores no pierdan el empleo mientras se busca una alternativa.

En este sentido, afirmaba que a dí de hoy no han recibido respuesta a sus peticiones, aunque sí han mantenido contactos con representantes ministeriales de otras instancias, donde la consejera reconocía que sí que cuentan con esa colaboración y conversación fluida. "Esperamos que Yolanda Díaz entienda el problema y tenga sensibilidad para apoyar estos trabajadores", finalizaba.

Seguridad y competitividad

Respecto a la jornada, la consejera defendía la importancia de que las industrias apuesten por la seguridad porque si lo hacen ganarán en competitividad “ganan en competitividad. "La seguridad industriale es una materia básica, también desde el punto de vista doméstico, porque incluye instalaciones eléctricas, calderas o calefacción", apuntaba.

El ámbito normativo del sector, marcado por un gran número de reglamentos de seguridad industrial, con nuevas normativas sobre ascensores o sobre seguridad en la protección contra incendios en establecimientos industriales, también estuvo presente durante este foro. Al respecto, García aseguraba que el reto pasa por unificar criterios en la interpretación de estas normas por todos los agentes que tienen que llevar a cabo la seguridad industrial en la comunidad.

Por último, destacaba el impulso de esta cita a la cooperación público-privada en materia de seguridad industrial, una materia de una enorme “importancia”, decía, que muchas veces “no se conoce bien", aunque señalaba que cuando no hay noticias de seguridad industrial es algo bueno normalmente, porque quiere decir que el trabajo que se hace se hace bien.