La Junta muestra en San Isidro su compromiso con el campo

El Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León ha aprovechado la festividad de San Isidro, el patrón de los labradores, para poner de manifiesto su compromiso e implicación con las gentes del campo.

Por un lado, el propio presidente de la Junta se acercaba hasta la localidad vallisoletana de Villalón de Campos para participar en la romería y posterior eucaristía en honor de San Isidro, al que atribuyen el milagro de multiplicar el trigo y la comida e incluso de conseguir que los bueyes aren solos, mientras que el vicepresidente García-Gallardo hacía lo propio, primero en el municipio salmantino de Lumbrales, donde se celebra una Feria Ganadera, Agroalimentaria y de Maquinaria, para después visitar el cebadero de la cooperativa Copasa en el municipio de Villamayor, también en tierras charras.

García-Gallardo saluda a un productor en la Feria de Lumbrales Jcyl La Razón

Allí, el número dos del Gobierno regional conversaba con los profesionales agrarios presentes en la feria para conocer sus inquietudes y demandas en un año complicado para el campo, y les trasladaba que la Junta está implicada con el sector y que no les dejará en la estacada.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, por su parte, también celebraba San Isidro, aunque en su caso lo hacía en compañía de los trabajadores de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo, en Salamanca, una de las instalaciones donde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) lleva a cabo uno de sus múltiples proyectos investigadores.

El consejero, Gerardo Dueñas, ha felicitado a los trabajadores de la Estación Tecnológica de la Carne de Guijuelo y ha lanzado un mensaje de ánimo a los agricultores en el día de su patrón: “Gracias por alimentar al mundo”. Jcyl La Razón

El consejero se mostraba orgulloso de todo el equipo que cada día pone a funcionar el engranaje del Itacyl bajo el mando de su director general, Rafael Sáez. “Gracias a toso por vuestro trabajo porque hoy más que nunca el campo necesita modernidad para poder atraer a ese relevo generacional que tanto necesitamos”, decía Dueñas, al tiempo que recordaba a todos aquellos que dedican su vida a la agricultura, a la ganadería o la industria agroalimentaria. “El mundo os necesita. Sabemos todos que si el campo no produce, la ciudad no come", apuntaba, mientras animaba al sector a seguir alimentando el mundo

Durante el acto, cuatro trabajadores del Itacyl recibían un caluroso homenaje: Teodoro Vicente, que en este 2024 alcanza su jubilación; y María del Carmen Díez, Irene Lara y Bruno José Alzada, que cumplen 15 años en este instituto.