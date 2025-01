La Junta se da tres meses de plazo para pactar los presupuestos de este año

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acabó el año con un mensaje de mano tendida a los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos que redunden en la mejora de la calidad de vida de los castellanos y leoneses y huir de la crispación actual que nada les reporta. Y entre estos acuerdos que el jefe del Ejecutivo regional ofrece a la oposición se encuentra el proyecto de presupuestos de la comunidad para 2025.

Mañueco mantiene su voluntad de intentar pactar con todos los partidos con representación en las Cortes unas Cuentas para el próximo años que serían "históricas" y las más altas de la democracia en la comunidad, según sus propias palabras cuando presentó ante la opinión pública el anteproyecto que aún no se ha aprobado en Consejo de Gobierno ni presentado al Parlamento autonómico para su debate y votación, según la Junta, al no haberse llegado a ese pacto entre los grupos, según la oposición porque Mañueco nunca ha tenido ni tiene intención de aprobar las Cuentas, y eso que tenía a su favor que la Cámara sacó adelante el techo de gasto, iniciativa indispensable para abrir la puerta a los presupuestos.

Pero dicho esto, el Gobierno regional no desfallece en su intento de conseguir aprobar las Cuentas, mientras las del pasado se han prorrogado y han entrado en vigor este 1 de enero.

De hecho, el Gobierno regional asegura que no se pone una fecha límite para llegar a ese pacto presupuestario porque quiere seguir dialogando con los grupos parlamentarios para tratar de alcanzar ese objetivo, si bien reconoce que tampoco debería demorarse más allá de tres meses.

Así lo ha asegurado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante "Los desayunos de Ical", donde ha afirmado que si el acuerdo es cuestión “de una semana más o una semana menos” harán el “esfuerzo”, aunque deja claro que eso no es lo importante ni lo principal. Al respecto, Carriedo apela a que haya una voluntad "cierta" de todas las partes implicadas y un cambio de actitud que al menos provoque que todos se sienten a negociar y dialogar, en alusión a Vox, que descartó sentarse a hablar. "Sin esta voluntad, el pacto es imposible", afirma.

El consejero portavoz, además, ha recordado que la semana pasada habló personalmente con todos los portavoces de los grupos parlamentarios para proceder a una “tercera ronda” de negociaciones.

Y a pesar de las críticas de la semana pasada del PSOE a Carriedo por haber contestado a las propuestas del partido del puño y la rosa al proyecto presupuestario el 23 de diciembre, dos días antes de Navidad, el consejero de Economía y Hacienda quita hierro a este asunto y cree que hay una buena disposición para intentar llegar a acuerdos, al menos por parte de la Junta.

"Sabemos que no es sencillo que todos los partidos nos apoyen, pero nos vale con uno de los dos con más representación", señala, en alusión a PSOE y Vox, mientras recuerda que en 2024 fueron capaces de sacar adelante las Cuentas. Si bien Carriedo admite que en ambos casos el acuerdo todavía no está próximo y no depende sólo de la Junta.

Preguntado por Ical sobe si la Junta podría tramitar medidas como las nuevas rebajas tributarias incluidas en el anteproyecto si no se aprueban las cuentas, el consejero aseguraba que requeriría de un proyecto de ley, “con todo lo que lleva aparejado”, con su tramitación ordinaria, que “es un proceso mucho más largo” y necesitaría también contar con los apoyos para aprobarlo.

Y frente a quienes afirman que la legislatura está próxima a su fin, el portavoz hace suyas las palabras de Mañueco en las que ha dicho que su intención es "agotar el mandato".