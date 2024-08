El LAVA presenta su nueva temporada escénica bajo el lema ‘Atados a la creación’

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha presentado la nueva programación del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) – Fundación Municipal de Cultura (FMC) acompañada por el jefe de Programas de la FMC, Juan I. Herrero, y el equipo de programación del centro.

La temporada 2024/2025 del centro, reúne, bajo el lema ‘Atados a la creación’, 42 espectáculos de teatro, danza, circo contemporáneo y música entre el 4 de octubre y el 18 de mayo. Un mosaico de propuestas en el que tienen cabida diferentes géneros y lenguajes y en el que están presentes 41 compañías de Argentina, Canadá, Francia, Suecia y España, con representación de artistas castellanos y leoneses en diez de ellas.

Teatro

El teatro protagoniza, con 21 espectáculos, la oferta del LAVA, que subirá el telón el 4 de octubre con Casting Lear. Creación de Andrea Jiménez, premio Ojo Crítico de Teatro, reflexiona sobre la relación con los padres a partir del clásico Rey Lear. Octubre continuará con la compañía Señor Smith y su IF (la ligereza), un juego de realidades sobre las vidas que pudieron ser y las decisiones que no las hicieron posibles; y la compañía franco hispana La Loquace Cie. Ganadora de tres premios Drac d’Or en su última edición, llegará a Valladolid con Viva!, propuesta de teatro de objetos que relata un trágico feminicidio oculto durante medio siglo por el tabú social.

A lo largo del mes de noviembre el LAVA acogerá las representaciones de Mal de coraçon, una exploración en torno a la figura de Santa Teresa y su relación con el dolor a través de tres personajes agónicos que se encuentran en un bar, y de Moríos, el regreso de Cultura i Conflicte y Teatre de L’Aurora a la Sala Concha Velasco con un montaje multidisciplinar y plagado de ironía sobre la vejez.

Diciembre se despedirá con El tiempo de las tortugas, un viaje emocional hacia las profundidades del amor y el desamor a través de los poemas de Dora Cantero y la música de Joan Bramon Mora.

El año 2025 arrancará con Prima Facie, texto de Suzie Miller galardonado con dos estatuillas en los Premios Olivier del teatro británico. La actriz Victoria Luengo, recientemente premiada por la Fundación Princesa de Girona y ganadora de los premios Godot, Fotogramas de Plata o Talía por este papel; interpretará a una exitosa abogada cuya vida se ve sacudida por un impactante acontecimiento que le hará enfrentarse a todo lo que ama para buscar justicia. También en enero tendrá lugar la representación de Ellos y yo, o aquella sensación de que los árboles te miran, una poética propuesta de la Cía Jordi Font que habla de las pérdidas que definen, poco a poco, la vida de cada persona.

El LAVA propone tres citas con el teatro en febrero: Travy, el estreno hilarante y conmovedor del actor Oriol Pla como director; El tiempo del hijo, obra de David Moreno y La Suite que parte de la muerte de una madre para abordar asuntos de la actualidad; y Feriantes, homenaje de El Patio Teatro a la feria como pieza de la historia del país.

La temporada seguirá en marzo con el divertido monólogo musical El bar nuestro de cada día, premio al Mejor Espectáculo de Palma Feria de Artes Escénicas de Andalucía. Con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, subirán al escenario Eva Rufo y Enrico Barbaro con su Yo deseo, un recital electrónico que explora el papel de la mujer como sujeto del deseo a lo largo de la historia. Este mismo mes podrá verse Restos de un naufragio, espectáculo que Producciones Teatrales Viridiana construye a partir de la obra del articulista Manuel Vicent para hablar de la memoria emocional.

El LAVA celebrará el Día Mundial del Teatro con el actor, director y fundador de la compañía Teatro el Zurdo, Luis Bermejo, que protagonizará tres citas el 27, 28 y 29 de marzo: El minuto del payaso, Arrasado deseo y Hoy tengo algo que hacer.

Ya en abril, la argentina Compañía Criolla, ganadora de varios premios Estrella de Mar, ACE y EEBA en los últimos dos años; llegará a Valladolid con una de sus obras más populares, El Brote, que pone el foco en las ambiciones, las frustraciones y el amor por la belleza a través de un actor que comienza a confundir ficción y realidad.

Por último, en mayo el LAVA acogerá las representaciones de Caperucita en Manhattan, adaptación novela homónima Carmen Martín Gaite; la comedia Por voluntad propia de Perigallo Teatro, galardonada los últimos Premios Indifest, y Natalia, montaje de La Chana Teatro a partir del cuento Talpa de Juan Rulfo.

Danza

La danza estará representada en el LAVA por nueve propuestas. La primera, Alter ego, llegará el 19 de octubre. Ganador de tres premios en el último Festival de Jerez, se trata de un montaje de danza flamenca creado por Alfonso Losa y Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza. A su paso por Valladolid, Losa compartirá escenario con Paula Comitre, Premio Artista Revelación en la Bienal de Sevilla.

El LAVA propone una doble cita con la danza en noviembre: Halley, la última creación de Led Silhouette, y Together to get there, dúo de Akira Yoshida y Lali Ayguadé.

La danza volverá a la Sala Concha Velasco en enero de la mano de la compañía de Fran Sieira y Ceibe, con la que el coreógrafo gallego profundiza en la relación entre roles de género y la tradición; en febrero con la propuesta En talleres, de Leonor Leal y Antonio Moreno; y en marzo con la francesa Compagnie Dyptik que ambienta su nueva pieza, Le Grand Bal, en una sociedad pospandémica ficticia.

El ciclo VA!deDanza conmemorará en abril el Día Internacional de la Danza con La Veronal, compañía creada por el Premio Nacional de Danza Marcos Morau. La aplaudida formación pondrá en escena Firmamento, tributo al imaginario viajero de la infancia, el sábado día 26 de abril. La celebración se extenderá con dos muestras y encuentros con el público a cargo de intérpretes ligados a la compañía de Morau: No, primer proyecto de La Venidera (Irene Tena y Albert Hernández) fuera del Ballet Nacional de España el jueves 24 de abril, y, un día después, El elogio de la fisura, de Lorena Nogal.

Música y teatro musical

Como protagonista de siete propuestas, la música cobra especial relevancia esta temporada. El domingo 13 de octubre se representará la primera de ellas, Domingos de vermú y potaje, una miscelánea de teatro y música a cargo de Maui, la llamada ‘Lady Gaga del flamenco’. Una semana después, el día 18, la banda de Carlos Soto, Castijazz, presentará su tercer disco, el multicultural Barrio Mudéjar.

La compañía canadiense L’orchestre d’hommes-orchestres representará en noviembre Playing Tom Waits, homenaje al músico de folk con seis frenéticos intérpretes que tendrán a su disposición cerca de cien objetos e instrumentos.

Ya en marzo sonará en el LAVA la música de El Trío Caracol y su propuesta Todos los espíritus santos, una opereta-cabaret de cámara sobre el tránsito, el territorio y la identidad; y de la artista manchega Karmento, uno de los principales nombres del neofolclore español, que presentará su nuevo álbum La serrana.

Otros dos conciertos cerrarán en abril el capítulo dedicado a la música: El Nido, grupo vallisoletano-burgalés que presentará su trabajo La Constancia, y Delameseta, dúo vallisoletano que combina música de raíz con electrónica.

Circo contemporáneo

El 26 de octubre podrá verse la primera de las cinco propuestas de circo contemporáneo que pasarán esta temporada por la Sala Concha Velasco: Lady Panda, montaje con el que Clara Poch y Mumusic Circus han ganado el Premio Zirkólika al Mejor espectáculo de circo de sala.

Tomará el relevo, en diciembre, la compañía Circ Pistolet con su explosivo y energético espectáculo acrobático Quizás no hay final, y en febrero la compañía Rebe al rebes presentará Mar, o de cómo sobrevivir a un tsunami.

Gregarious, premio del público en la Mostra d’Igualada y en el Stora Teatren de Gotemburgo (Suecia), llegará al LAVA el 12 de abril. Obra de la formación hispano sueca Soon Circus Company, se trata de un espectáculo cautivador y divertido que habla del lado más humado del deporte.

Despedirá la temporada del LAVA la compañía francesa Cirque Inextremiste con dos representaciones de su potente espectáculo Inextremiste los días 17 y 18 de mayo.

Entradas y abonos

La campaña de abonos para la nueva temporada comienza en septiembre con la renovación los días 4, 5, 6, 7, 10 y 11 y con la emisión de nuevos títulos a partir del día 12. El público podrá configurar su propio abono eligiendo doce o veinte espectáculos y beneficiarse, así, de un descuento de hasta cien euros sobre el precio de las entradas.

Por último, las entradas se podrán adquirir desde el 18 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es (canal con gastos de gestión), con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León.