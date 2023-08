El LAVA presenta su nueva temporada bajo el lema ‘Lo que nos une’, con la participación de 35 compañías de seis países

El Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) – Fundación Municipal de Cultura (FMC) presenta su programación de artes escénicas contemporáneas para la temporada 2023/24, con 35 compañías que llevarán a la Sala Concha Velasco espectáculos de diversos formatos y géneros.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el jefe de Programas de la FMC, Juan I. Herrero, han dado a conocer esta mañana todos los detalles de un calendario en el que tienen cabida tanto compañías y dramaturgos consagrados -entre ellos, varios premios nacionales de Danza, Teatro, Circo y Literatura Dramática; así como espectáculos reconocidos con premios Max o Godot- como talentos emergentes y en el que se entreverán diferentes géneros y lenguajes escénicos.

Con esta propuesta escénica, el LAVA reivindica el valor de la cultura como derecho fundamental y como vía de cooperación en las relaciones humanas, que facilite el entendimiento en un mundo fragmentado por los conflictos.

De las compañías que pasarán esta temporada por la Sala Concha Velasco, siete provienen de otros países de Europa, América y Asia. La compañía belga Peeping Tom será la encargada de abrir la temporada el viernes 29 y el sábado 30 de septiembre con la pieza de danza-teatro Diptych: The missing door and The lost room.

En noviembre la escena argentina tendrá un especial protagonismo con la compañía Sutottos, que representará Perdón, una comedia sobre la amistad, la culpa, el ego y la manipulación; y con Claudio Tolcachir, que acercará a Valladolid la adaptación de la novela de Sergio Bizzio Rabia.

En enero recalará en el LAVA la compañía francesa Cirque le Roux con la excéntrica y cómica intriga La nuit du Cerf; una muestra de lo más destacado del circo contemporáneo europeo. Por su parte, la portuguesa Companhia do Châpito recupera en Julio César la memoria y la huella del emperador romano en el imaginario popular y la literatura.

El LAVA toma también el pulso a la creación contemporánea en Asia con la presencia, en febrero, de la compañía taiwanesa B.Dance, que llega a Valladolid con su pieza de danza contemporánea Floating Flowers.

Bajará el telón de esta temporada el 18 de mayo la compañía francesa Chicos Mambo, que despide la programación del LAVA con la propuesta de danza y humor Tutú.

Coproducción

El LAVA participa en la creación escénica como entidad coproductora de la propuesta de Agrupación Señor Serrano, Una Isla, que llega a la capital del Pisuerga en enero. La compañía, premiada con el León de Plata en la Bienal de Venecia 2015, propone una pieza que indaga en la necesidad de buscar una nueva forma de convivencia para superar el conflicto. Para esta coproducción el LAVA tiende puentes de colaboración con el Festival Grec de Barcelona, la Cámara Municipal de Setubal, con Rota Clandestina, con FITEI, Centro Cultural Conde Duque, CSS Teatro Stabiele di Innovazione del Friuli-Venezia Giulia, Festival delle Colldine Corinesi, Feikes Huis, SPRING Festival, Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Teatro

Un total de 19 piezas de teatro pasarán por la Sala Concha Velasco esta temporada.

En octubre será el turno de Teatro Español y Buxman Producciones con La voluntad de creer, reconocido como Mejor Espectáculo de Teatro en los últimos premios Max y como Mejor Obra, Mejor Intérprete Femenina y Mejor Autoría Original en los Godot 2023.

La historia de Nevenka Fernández, la primera mujer que denunció por acoso a un político, inspira Nevenka, propuesta con la que Histrión Teatro, compañía granadina con ADN segoviano y zamorano, llega al LAVA en noviembre.

Dos propuestas de teatro despiden 2023 en el LAVA. La primera es La mujer helada, obra de la compañía vallisoletana Rayuela Producciones basada en la obra homónima de la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux. Le sigue Cabezas de Cartel de la segoviana Perigallo Teatro, una oportunidad para revisar la sociedad y sus principios premiada como mejor espectáculo en los Godoff y aplaudida en los Indifest con cuatro galardones.

En enero llegará El testamento, un monólogo a modo de recorrido vital que invita a amar la vida. Obra de Zum-Zum Teatre, multipremiada desde su estreno.

En febrero el centro ofrece tres citas con el teatro: Entrañas, reflexión sobre el cuerpo humano de El Patio Teatro; Manual para armar un sueño, oda a la esperanza en un mundo hostil por La Zaranda y Electra, versión contemporánea de la tragedia griega homónima por la que Pílades Teatro recibió el Godot 2023 a la Mejor Dirección.

La temporada continúa en marzo con una programación dedicada al teatro. El mes arranca con la laureada propuesta de Alessandra García Mujer en cinta de correr sobre fondo negro, una pieza que, a modo de radiografía de la ciudadana de un barrio humilde, ha recibido el Max a Mejor Espectáculo Revelación, entre otros premios.

Toman el relevo la compañía Los hijos de… con El día de las criadas, pieza del palentino Pablo Quijano inspirada en los textos Las criadas de Jean Genet y Los dos verdugos de Fernando Arrabal, y Titzina Teatro con Búho.

Con motivo del Día Mundial del Teatro, el LAVA rinde homenaje a José Sanchis Sinisterra como uno de los renovadores del panorama teatral español con un programa especial de dos jornadas. La primera, el día 21 de marzo, el dramaturgo subirá al escenario para ofrecer una lectura abierta de una de sus últimas obras. Al día siguiente, el teatro acogerá uno de sus últimos trabajos, Los desiertos crecen de noche, ventana al pensamiento de este prolífico dramaturgo salpicado de ironía, humor e inventiva.

En abril, el LAVA recibe Carmen, nada de nadie, inspirada en la vida de Carmen Díez de Rivera, mujer excepcional que se arriesgó a perderlo todo por seguir el camino que consideraba justo y cuya huella reivindican Tablas y más tablas y Teatro español. El mismo mes, Pablo Rosal con Castroponce. Teoría y praxis para una vanguardia del siglo XXI recuerda un evento acontecido en la localidad vallisoletana que da nombre al montaje.

Por último, ya en mayo, la compañía vallisoletana Teatro del Navegante se atreve a abordar el tema de la salud mental con Cuerda.

Danza contemporánea

La danza contemporánea engloba once espectáculos de esta temporada; entre ellos, las propuestas internacionales llegadas de Francia, Bélgica y Taiwán.

Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, regresa en octubre al LAVA con la pieza que le ha valido el Godot a Mejor intérprete de danza masculino Dalet(Da).

En noviembre será el turno de La reina del metal, espectáculo de flamenco contemporáneo de Vanesa Aibar y Enric Monfort premiado como Mejor espectáculo de Danza en los Max 2023. La huella flamenca impregna también Pie de hierro con la que Manuel Liñán, Premio Nacional de Danza 2017, homenajea a su padre que se verá en el LAVA en febrero. Esta pieza cuenta con la mirada externa del vallisoletano Alberto Velasco. Otro Premio Nacional de Danza, Antonio Ruz, pisa por primera vez las tablas del LAVA en marzo con su último espectáculo, Pharsalia, un canto antibelicista que concibe la danza como energía salvadora y que ha recibido el premio Thalia 2023 a la mejor coreografía.

El LAVA conmemora del 25 al 28 de abril el Día Internacional de la Danza con tres propuestas de creación contemporánea a cargo de Mal Pelo. La compañía Premio Nacional de Danza guía este programa con The mountain, the truth & the Paradise, reflexión sobre el sentido de lo divino y lo vulgar; el dueto Double infinite. The bluebird call y el solo Bach, estudio del movimiento con la música del compositor barroco.

La danza continúa presente en el LAVA con Led Silhouette & Marcos Morau que, el día 4 de mayo, presentan su pasional y catártica danza con Los perros.

Circo contemporáneo

Además de la propuesta francesa de Cirque Le Roux, el público del LAVA podrá disfrutar en esta temporada de tres propuestas de circo contemporáneo. La primera acerca el lirismo y el universo onírico que la Cía. Voël despliega en Boira, que invita a la reflexión sobre las conductas afectivas modernas y lo etéreo de la vida a través del lenguaje del nuevo circo y la música en noviembre.

También, el LAVA celebra el Día Mundial del Circo con una programación especial los días 18 y 20 de abril que recibe a Pepa Plana, Premio Nacional de Circo 2022, con su pieza de clown Si tú te vas, y a Col.lectiu TQM y su metáfora del viaje de la vida VoloV.

El programa de la nueva temporada del LAVA, organizado por la FMC, cuenta con la colaboración de la Red de Teatros de Castilla y León, el programa PLATEA del INAEM y la Federación Española de Municipios y Provincias. El LAVA forma parte de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública.

El LAVA pone el foco en la comunidad a través del acompañamiento a la investigación y la creación escénica y de la apertura de los procesos creativos a la ciudadanía. Para ello, además de su programa de residencias Espacios Habitados, que impulsa el desarrollo de tres proyectos de creación escénica y cinco de investigación, incluye en su programación encuentros de las compañías con el público, exposiciones, talleres y clases magistrales.

Entradas y abonos

La campaña de abonos para la nueva temporada comienza en septiembre con la renovación los días 1, 2, 5, 6 y 7 y con la emisión de nuevos títulos a partir del día 12.

El LAVA ofrece dos modalidades: el Abono 12 y el Abono 20, que permitirán al usuario personalizar su programa al elegir 12 o 20 espectáculos, respectivamente.

Por último, las entradas se podrán adquirir desde el 19 de septiembre, tanto en la taquilla como en la página web www.lavavll.es, con descuentos para menores de 30 años, desempleados, grupos organizados y estudiantes de la ESADCYL y la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León