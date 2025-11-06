El liderazgo en producción industrial confirma el buen momento económico de Castilla y León

Buenas noticiaspara Castilla y León en lo económico. Y es que el Índice de Producción Industrial (IPI) se ha disparado un 17 por ciento en septiembre en Castilla y León, doce puntos y medio más que la media nacional, que se quedó en el 4,5 por ciento, lo que sitúa a la comunidad a la cabeza en la España autonómica en el aumento de la producción industrial, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE):

La tasa anual de la producción industrial aumentó respecto a septiembre de 2024 en todas las comunidades autónomas, salvo en dos como Valencia (-3,3 por ciento) y País Vasco (-2,8 por ciento). Tras Castilla y León, las mayores subidas tuvieron lugar en Andalucía (11,2 por ciento), Canarias (8,7 por ciento), La Rioja (7,2 por ciento) y Murcia (6,6 por ciento).

En la media de lo que va de año, el dato experimentó un repunte del 4,1 por ciento en Castilla y León, por encima del 1,1 por ciento del conjunto del país. En ese sentido, la cifra de producción industrial hasta septiembre subió un 7,9 por ciento en Andalucía, un 5,2 por ciento en Baleares y un 5,2 por ciento en Asturias. Mientras que se contrajo un 2,6 por ciento en País Vasco, un 1,8 por ciento en Navarra, un 1,6 por ciento en Valencia, un 0,5 en Cantabria y un 0,1 por ciento en Madrid.

El Índice de Producción Industrial corregido de efectos estacionales y de calendario presentó en septiembre una variación del 1,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa fue 1,6 puntos superior a la registrada en agosto. La serie original del IPI experimentó una variación anual del 4,5 por ciento. Esta tasa fue 4,3 puntos inferior a la del mes de agosto.

Por sectores, y en índices corregidos de efectos estacionales y de calendario, registraron tasas positivas la energía (3,6 por ciento), los bienes de consumo no duradero (2,9 por ciento), los bienes intermedios (0,7 por ciento) y los bienes de consumo duradero (0,6 por ciento). Por el contrario, los bienes de equipo cayeron un 0,3 por ciento.