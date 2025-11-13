Llega lo que nadie quería a Castilla y León; lluvias torrenciales y rachas de viento muy fuerte

Lo que nadie quería ya está aquí. Este jueves 13 de noviembre las lluvias torrenciales van a hacer su aparición en Castilla y León, que irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento bastante generalizadas, más intensas en montaña. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de vientos de componente sur con algunos intervalos fuertes, y probables rachas muy fuertes, que irán acompañados cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que serán más frecuentes e intensas en el tercio oeste, donde incluso podrían ir con alguna tormenta, especialmente en áreas de montaña. En el resto de la Comunidad las precipitaciones serán más ocasionales cuanto más hacia el este.

Además, se esperan temperaturas primaverales. Y es que la AEMET prevé mínimas sin cambios hacia el sur y en ascenso en el resto, y máximas ligero o moderado descenso. En las ciudades de la Comunidad las mínimas se situarán entre los ocho grados de Ávila; los nueve de León; los 10 de Soria; los 11 de Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid; y los 12 grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, los termómetros se situarán entre los 14 grados de Ávila, los 15 de León, los 16 de Segovia; los 17 de Salamanca; los 18 de Burgos, Palencia y Zamora; y los 19 grados de Soria y Valladolid.