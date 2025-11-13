Ni Aquitania, ni Lieja: Este es el territorio que reúne más templos románicos de Europa. Y está en España

Uno de los estilos arquitectónicos con más seguidores es el Románico. Y frente a lo que la gente piensa, que es Francia, país en el nació, Bélgica, Holanda o Italia, los territorios que reúnen más monumentos de estas características, no es así. Ni la francesa Aquitania, ni la belga Lieja, son las zonas que reúnen mayor número de templos románicos. Este privilegio lo ostenta una provincia española, que no es de las más conocidas, pero que ofrece unas "joyas patrimoniales" que bien merecen una visita en estos fines de semana de otoño.

El Arte Románico surgió en la región francesa de Borgoña, a finales del siglo X como una forma de construir de la Orden Benedictina que tiene su casa madre en la abadía de Cluny (Francia). Este nuevo estilo se extendió a través de los caminos de peregrinación, especialmente el de Roma y el Camino de Santiago.

Fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media (romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe) y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas.​

No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania y en cada uno de esos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional, con un ámbito europeo.

Surgió como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la construcción de gran número de iglesias y de edificios religiosos. Las primeras construcciones​ se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa, debido a:

-A la expansión de las órdenes religiosas (Cluny y Císter) que construyen monasterios. Estos son fuente de riqueza y centro cultural y urbano de la sociedad.

-Las peregrinaciones (en España el románico se introduce a través del Camino de Santiago).

-Al aumento de la influencia de la iglesia.

Debido a las relaciones entre religiosos y nobles, los reyes, nobles, obispos y abades de los monasterios impulsaron la construcción de las grandes iglesias y a veces eran aldeanos quienes las costeaban y construían. Las obras las realizaban artesanos especializados como arquitectos, picapedreros, pintores, etc. El Arte Románico fue sobre todo un arte religioso, que reflejaba los valores de la nueva sociedad feudal, que a la vez era guerrera y cristiana.

En España adquiere sus propias peculiaridades dejándose influir tanto por las modas que le llegan desde el exterior a través de Italia y Francia como por la tradición y recursos artísticos antiguos en la Península Ibérica.

Mientras en el siglo VIII se pudo sentir en la Europa cristiana occidental la restauración carolingia, la España cristiana siguió apegada a la cultura tradicional hispanorromana y goda, sin dejarse influir por los movimientos culturales europeos, hasta la llegada del románico.

La arquitectura románica se extendió en España en la mitad norte llegando hasta el río Tajo, en plena época de Reconquista y repoblación, en especial tras la conquista de Toledo (1085) que aseguró la paz al norte del Duero y favoreció en gran medida su desarrollo. Entró tempranamente en primer lugar por tierras catalanas de los condados de la Marca Hispánica donde desarrolló un primer románico y se extendió por el resto con la ayuda del Camino de Santiago y de los monasterios benedictinos.

Pero nuestro país adquirió mucho protagonismo en este arte, hasta el punto que una provincia española es la que cuenta con la mayor concentración de Arte Románico de toda Europa, que no es otra que la de Palencia.

Románico Palentino

La provincia de Palencia cuenta con 234 monumentos de estas características. Todos ellos tienen en común el ofrecer al visitante una completísima lección de historia, de arte y de cultura. Desde las pequeñas ermitas que parece que siempre formaron parte del paisaje, hasta grandes conjuntos monásticos, pasando por todo tipo de motivos arquitectónicos o decorativos, los monumentos románicos palentinos son una de las mejores y más agradables formas de conocer este estilo artístico, puesto que en ellos se pueden encontrar todos sus rasgos distintivos.

Existen tres zonas fundamentales en torno a las cuáles la concentración es mayor:

Románico Norte

En el curso alto del Pisuerga, las comarcas de Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campoo hasta los límites con Cantabria y Burgos ofrecen tal concentración de edificios y restos románicos que debe dividir el viaje al turista en tres rutas para ver al menos lo más destacable.

Aguilar de Campoo

El municipio acoge la ruta de los monasterios, ya que partiendo de Santibáñez de Ecla se puede visitar el Monasterio de San Andrés de Arroyo, típico monasterio cisterciense fundado a fines del siglo XI, que es una verdadera joya del arte palentino en el que destaca su claustro, iglesia y sala capitular.

También resaltan los restos de San Andrés, la iglesia de Santa Cecilia situada a los pies del castillo, y para finalizar visita obligada será el monumental monasterio de Santa María la Real, que fue fundado en el siglo IX.

Moarves de Ojeda

En este pueblo se puede admirar la "encendida encarnación" cómo describiría Unamuno, del friso de la portada de su iglesia parroquial de San Pedro, donde quedan representadas las cotas de elegancia que puede alcanzar el románico norteño palentino.

Olmos de Ojeda

Acoge la iglesia del que fuera monasterio femenino de Santa Eufemia de Cozuelos. Este templo fue edificado en el siglo XII, mostrando la influencia de los talleres canteros de Frómista y San Andrés de Arroyo.

Perazancas

Es uno de los pueblos más representativos del románico palentino. La iglesia parroquial, comenzada a construir de forma suntuosa, conserva una bella portada románica y su ábside. Pero lo más llamativo de esta villa es la ermita de San Pelayo, primor del románico lombardo con pinturas murales del siglo XII.

Vallespinoso de Aguilar

En este pueblo se puede descubrir sobre un alto la esbelta ermita de Santa Cecilia, y bordeando el pantano de Aguilar el turista llegará a Barrio de Santa María, donde rodeada de casas blasonadas se levanta su iglesia parroquial, que conserva el ábside románico, y a las afueras la ermita de Santa Eulalia, pequeña joya del románico palentino.

Lomilla

Esta localidad cerca de Aguilar, es un ejemplo de las pequeñas iglesias del Norte, y siguiendo la Autovía de la Meseta en dirección Palencia, el visitante encontrará las iglesias de los dos últimos monasterios: la de San Vicente en Becerril del Carpio y Santa María de Mave. Su iglesia fue construida a principios del siglo XIII, y es uno de los más completos edificios románicos de la región.

Románico Norte II

Matalbaniega

Su iglesia de San Martín domina el pueblo desde una loma. Debió de pertenecer a un conjunto monacal y su colección de canecillos así lo corrobora.

Cillamayor

Cuenta con una parroquia está dedicada a Santa María la Real, y en ella también sobresale la interesante colección de canecillos que la adornan. Dominando sobre un agradable paisaje se construyó la iglesia de Villanueva de la Torre. De corte popular, a diferencia de otras de la zona que llevan espadaña, ésta se embellece con una sencilla y sobria torre. También es aconsejable visitar la bella, esculturada y bien conservada portada de Revilla de Santullán, los restos de la iglesia de Brañosera y el pintoresco caserío de Salcedillo con una iglesia de sabor popular.

Románico Norte III

Cervera de Pisuerga

La localidad acoge multitud de pequeños pueblos donde siempre se encuentran algún vestigio románico. La primera parada del recorrido es la iglesia de San Cornelio y San Cipriano en San Cebrián de Mudá, con reformas góticas e importantes obras de arte, que muestra una típica espadaña, elemento frecuente en las iglesias norteñas.

Cervera de Pisuerga, mantiene aún el empaque de su hidalguía en sus fachadas blasonadas, los aleros tallados y su plaza porticada de columnas de piedra, así como toda la magia del paisaje que la rodea.

San Salvador de Cantamuda

Cabecera del Valle de Pernía, como nos lo recuerda su rollo jurisdiccional del siglo XVI. Su iglesia formó parte de un antiguo monasterio y se construyó en 1181 por la condesa doña Elvira. La unidad del conjunto, al que se une su airosa espadaña, la convierten en uno de los monumentos más representativos del románico montañés.

Pisón de Castrejón

En este pueblo destaca su bello templo románico de transición al gótico, en el que destaca su friso con apostolado bajo doseletes, que es muy parecido al que se puede contemplar en la cercana población de Traspeña.

Románico Sur

Aunque el Románico Palentino se concentra principalmente en el norte de la provincia, en su parte sur también pueden admirarse algunos monumentos singulares. Obligado punto de arranque es la cripta de la Catedral de Palencia, primera construcción de la región castellana que utiliza las técnicas constructivas románicas y que fue edificada en torno 1035, apoyándose en un antiguo edificio visigótico, cuando fue restaura la diócesis de Palencia en tiempos del Rey Sancho el Mayor.

Villamuriel de Cerrato

Se trata del antiguo lugar de descanso de los prelados palentinos. Su parroquia de Santa María la Mayor, es una bella y a la vez sobria construcción de comienzos del siglo XIII cuya torre es una de las más altas de la provincia. Destaca en el conjunto su cimborrio y la portada norte, que nos recuerda al foco del románico zamorano.

Dueñas

Destaca el Monasterio Cisterciense de San Isidro, conocido como la Trapa. Fue fundado por los benedictinos en el siglo IX, conservando de esa época su portada de ingreso a la iglesia abacial. También en la iglesia parroquial de la Asunción de Dueñas veremos algunos restos románicos que nos recuerdan su antiguo origen, aunque mucho de lo que allí veremos ya es de tiempos góticos.

Comarca del Cerrato palentino

En esta zona se puede visitar la Basílica visigótica de San Juan de Baños, en Baños de Cerrato, y desde allí el visitante visitará Cevico Navero, donde su iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz conserva restos románicos del siglo XII. Otro tanto se puede observar en Villaconancio, donde su iglesia de San Julián y Santa Basilisa nos mostrará dos bellos ábsides del románico lombardo. También Castrillo de Onielo conserva vestigios románicos en su iglesia de Nuestra Señora de la Paz, así como Vertavillo en la de San Miguel. La iglesia de Alba de Cerrato fue muy reformada en el siglo XVII, pero en su cabecera se conserva su ábside románico-mudejar.

Tierra de Campos

En esta zona se puede visitar la ermita de Grijota, la portada de la iglesia de San Pedro en Becerril de Campos, la soberbia torre románica de Torremormojón, y ya cerca de Ampudia la iglesia de San Fructuoso en Valoria del Alcor.

Románico en el Camino de Santiago

Siguiendo el trazado que emplean los peregrinos, arranca así un recorrido por el Románico del Camino por el que llegaron a tierras palentinas otras formas de componer las claves de este arte.

Frómista

En esta población es visita más que obligada el templo de San Martín de Tours (B.I.C.). Esta iglesia es uno de los ejemplos siempre citados del arte románico. Construida en el siglo XI, consta de tres naves y crucero destacado en planta y rematado por una bella linterna. Sus capiteles merecen una atenta y reposada visita. Está considerado este edificio arquetipo y síntesis del estilo románico. Solo con la presencia de San Marín de Tours el viajero estaría al alcance de comprender cual es el significado que se encierra tras la escala, el espacio y los volúmenes de una arquitectura hecha para el recogimiento.

Población de Campos

En este municipio se puede disfrutar de la sencilla Ermita de San Miguel del siglo XIII, a la entrada del pueblo junto al cementerio de la localidad y, ya a la salida del mismo, junto al río y al Camino, el turista se encuentra con la pequeñita Ermita del Perpetuo Socorro siglo XIII.

Villalcázar de Sirga

Sobre el paisaje terracampino sobresale, por encima del caserío de la villa, la monumental fábrica de su iglesia parroquial de Santa María la Blanca. Es Monumento Histórico Artístico desde 1919 y se fecha su construcción en el siglo XIII, edificada en el más puro estilo gótico. Su planta consta de tres naves, separadas por pilares y cubierta de crucería.

La puerta principal, se abre al mediodía, precedida de un pórtico con arquería apuntada y cubierto con bóveda de crucería, que cobija dos portadas de arquivoltas apuntadas, con columnas acodilladas y figuras de santos y apóstoles. Sobre la puerta principal figura un doble friso con esculturas de los Apóstoles, presididas por la imagen de Cristo y la Virgen bajo arquería.

En el interior, sobresalen su soberbio retablo mayor del siglo XVI, cuyo centro lo ocupa la imagen pétrea de la Virgen Blanca (siglo XIII) y donde el maestro Alejo narra con sus pinturas sobre tabla, la vida de Cristo completándola con diversos santos. En la capilla funeraria de Santiago, se pueden admirar los dos afamados y bellos sepulcros de piedra policromada de la primera mitad del siglo XIII, en los que yacen el Infante don Felipe, hijo del rey Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio y el de la que hasta hoy, se creía de su segunda esposa doña Leonor Ruiz de Castro y que según las últimas investigaciones, realmente pertenece a su cuarta esposa, doña Inés Téllez Girón. Asimismo, en esta misma capilla, hay que hacer notar la presencia del retablo renacentista de Santiago (siglo XVI) y una bella imagen sedente de la Virgen de Villasirga..

Carrión de los Condes

La localidad más grande que el peregrino y el turista encontraran en el trazado de la Ruta Jacobea a su paso por Palencia. La iglesia de Santa María de las Victorias y del Camino (B.I.C.), románica del siglo XII con reformas posteriores, posee una bella portada con la Adoración de los Reyes Magos.

La Iglesia-museo de Santiago (B.I.C.), románica del siglo XII, con una portada magnifica; un espectacular Pantocrátor y su tetramorfos, preside junto a los 12 apóstoles, la portada de acceso decorada con una arquivolta historiada que representa a diversos oficios.

El Monasterio de San Zoilo (B.I.C.), construido en el siglo X, conserva una portada románica del siglo XI, que da paso a la iglesia donde en el espacio del sotocoro se encuentran los sepulcros románicos y góticos de hombres ilustres y de los famosos infantes de Carrión, supuestamente casados con las hijas del Cid Campeador.