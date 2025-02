Mañueco defiende el autonomismo útil y llama a preservar la igualdad entre españoles que ve en riesgo

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado esta tarde casi noche en una la X edición del ciclo "Letras en Sevilla-Políticos: Solución o problema" junto con su homólogo de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

Mañueco aprovechaba su intervención inicial para reivindicar el estado de las autonomías creado tras la Transición y llegada de la Democracia a España, sobre todo porque lo que han conseguido, con sus fallos también, que admitía, es que las decisiones políticas se han acercado a las personas y al territorio, sin tener que pedir cita al Ministerio de turno, por ejemplo para realizar un centro de salud en un municipio o mantener las escuelas abiertas en algunos lugares con tan solo tres alumnos como se hace en Castilla y León.

Si bien, el presidente de la Junta llamaba a sentarse a reflexionar con el Gobierno sobre las muchas gestiones que las regiones realizan para ver como se puede mejorar este Estado autonómico y evitar duplicidades.

Preguntado por si se compromete a impulsar un movimiento autonómico que pueda pactar una armonización de las autonomías sin abrir el melón constitucional. Mañueco recordaba que todos somos Estado y llamaba a reforzar la estructura del Gobierno desde un necesario doble acuerdo político y territorial, si bien apuntaba que quien debe mover ficha es el Gobierno sobre cualquier futuro o debate autonómico.

Además, el líder popular invitaba a todas las autonomías a "levantar la bandera de la libertad, la igualdad y la cohesión territorial", ya que, en su opinión, la igualdad en España está en serio riesgo por las ambiciones de Sánchez y sus socios separatistas.

Frente a ello, apelaba al "autonomismo útil" que siempre ha defendido, y un térmico que ha cogido de su antecesor, Juan Vicente Herrera, y aseguraba que el objetivo debe ser ese profundizar en él con la otra parte, que es el Gobierno, y buscar la utilidad de los Gobiernos autonómicos.

También se refería el presidente al "agravio" que sufre Castilla y León respecto a Cataluña, en referencia a los 15.000 millones de euros de deuda que el Gobierno de Sánchez quiere perdonar a la región catalana en virtud de un acuerdo con ERC para poder seguir en La Moncloa.

Al respecto, Mañueco explicaba que no se trata de perdonar una deuda y ya está, porque esa deuda después tendrán que pagarla todos los españoles ya que no desaparece. Asimismo, defendía que lo lógico es que las deudas se paguen y que el Gobierno de España ponga sobre la mesa un modelo de financiación autonómica que no sea más endeudamiento o perdonar deudas, sino que permita que se puedan prestar los servicios sociales, la Sanidad o la Educación en las mismas condiciones de igualdad en todos los territorios. "Es es la clave, que uno de Mataró tenga los mismos servicios que uno de Toro o de Almansa", decía.

Además, recordaba que las autonomías son los garantes de la igualdad de los servicios públicos en el territorio, algo que, a su juicio, está en riesgo, y por ello llamaba a preservarla.