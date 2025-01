La mejor ruta para disfrutar del mejor chorizo del mundo está en España

En España se come muy bien, y no lo decimos nosotros, lo dicen los diferentes certámenes gastronómicos que se celebran en todo el mundo. Tal es así que uno de los productos más singulares de nuestro país ofrece una ruta, que no cuenta con muchos kilómetros, ya que toda ella pertenece a la misma comunidad autónoma, que ofrece los mejores chorizos del mundo, como se ha podido comprobar en el Concurso Internacional de Lyon o en la Feria del Chorizo Artesanal de la localidad soriana de Covaleda.

El chorizo es un embutido cárnico originario de la península ibérica, tradicional también en la cocina hispanoamericana y de otras regiones con influencia cultural española y portuguesa, en donde puede formar parte de la cocina fusión, según Wikipedia​.

El nombre chorizo tiene un uso más restringido en España, en donde este embutido siempre lleva ajo y pimentón, lo que le da su característico sabor y su color rojo; en Hispanoamérica chorizo puede referirse a otros tipos de embutidos (embutido que se utiliza para preparar el choripán, mientras que el chorizo ibérico se le conoce en esta región como chorizo español).

Aunque el origen de «chorizo» es incierto​ la teoría más aceptada es que proviene del latín vulgar sauriciu, que a su vez surge del latín clásico salsicium,​ al igual que la palabra «salchicha». Según esta hipótesis, «salchicha» llegaría a la lengua castellana vía el italiano salsiccia, mientras que chorizo provendría del portugués souriço.

Entre las variedades de chorizo es famosa la riojana (Chorizo riojano, IGP), así como la de Pamplona (Chorizo de Pamplona), que se caracteriza por usar carne muy finamente picada. Otros chorizos afamados se pueden encontrar en la provincia de Salamanca y en la de Ávila, donde destaca el chorizo cular, así como en Segovia (con el Cantimpalos, IGP), Potes (Cantabria), León (con el Chorizo de León) y Asturias (generalmente ahumados) y Navarra, donde es muy popular la chistorra.

En Galicia se elaboran fundamentalmente tipos de chorizos curados (ahumados con humo de leña, generalmente roble): el tradicional con pimentón dulce y picante, este se suele comer tanto crudo, como frito o cocido, y el chorizo cebollero similar al tradicional, pero lleva además cebolla y ajo frescos, y se embute en la tripa gorda del cerdo, su sabor es más intenso y se suele comer cocido con verduras (o en el cocido típico gallego).

En Canarias se elabora un chorizo, conocido como chorizo canario (o chorizo de Teror), que a diferencia de los anteriores, es generalmente utilizado para untar pan debido a su textura similar a la de los paté franceses, manteca colorá de Andalucía o la sobrasada mallorquina.

Ruta del chorizo

Pues para degustar los mejores del mundo lo mejor e hascerse una ruta por Castilla y León, que es donde se encuentran los mejores del mundo. La empresa de Puentes Robles Jamones y Embutidos de Fermoselle, en Zamora, ha ganado la Medalla de Oro en el Concours International de Lyon como el mejor chorizo de 2025.

Su éxito que está basado en la sencillez a la hora de su elaboración, con carne y grasa de cerdos ibéricos criados en ganaderías de los Arribes del Duero, y sin ningún aditivo, solo pimentón, ajo, orégano y sal. Después, se deja curar durante diez meses al frío en aire puro y luego a paladearlo.

Una receta que se ha mantenido inalterable desde sus inicios y actualmente la producción semanal alcanza los 4.000 kilos de chorizo, y además, por la alta demanda de este producto reconocido, existe hasta una lista de espera para hacerse con una barra de chorizo, que ha traspasado fronteras.

Para seguir el recorrido hay que trasladarse hasta la provincia de Soria. La Feria del Chorizo Artesanal de la localidad soriana de Covaleda ha reconocido como uno de los mejores chorizos al picante de la empresa “Embutidos Valle del Razón”, una empresa que tiene ganadería propia y que controla cada etapa del proceso, garantizando la frescura, la pureza y el sabor inigualable en cada bocado.

Sus embutidos son el fruto de generaciones de conocimiento transmitido de padres a hijos, de la dedicación a la artesanía y del amor por lo auténtico. En cada uno de nuestros productos, encontrarás la esencia de la tierra, la tradición y la calidad que solo una producción propia puede ofrecer.

En la categoría de chorizo cular recayó en la también compañía soriana “Cárnicas Arche”, que cuenta con dos tiendas, una en Covaleda y otra en Salduero. Tres de los hermanos llevan las carnicerías y el cuarto dirige el Hostal Las Nieves en Salduero, “en el hostal muchos turistas piden nuestro chorizo porque han oído hablar de él”, señala Arche, “el que lo prueba la verdad es que se queda cautivado porque tiene un aroma especial y un sabor con el que enseguida te das cuenta que es natural al cien por cien”.

Su éxito es que elaboran un chorizo 100% natural y las materias primas empleadas en su elaboración son la garantía de que es un producto de mucha calidad.

Para disfrutar del mejor chorizo saborizado hay que desplazarse hasta la provincia de Burgos y probar el chorizo con trufa de la empresa de “Sabores de Quintanar”. En el corazón de Quintanar de la Sierra (Burgos), se encuentra un tesoro culinario inigualable: “Sabores de Quintanar”, un rincón donde la tradición se fusiona con la innovación.

Detrás de este paraíso gastronómico está Ángel Antón, conocido cariñosamente como "El Chato". Su historia se remonta a generaciones atrás, y hoy, su fábrica es un auténtico laboratorio de creación de sabores.Imagina probar el chorizo con boletus, una explosión de aromas y texturas que te transportan a los bosques de otoño. Y luego está el protagonista indiscutible, el Salchichón de Trufa, una experiencia sublime que eleva tus sentidos. Para los amantes de la trufa, este es un verdadero regalo. Perfecto para llevar contigo en una excursión a las Lagunas de Neila o en una caminata por los senderos que rodean Quintanar de la Sierra.

Pero eso no es todo, “Sabores de Quintanar” también ofrece deliciosos productos como el tasajo de lomo, la cecina y las morcillas de arroz, que capturan los auténticos sabores de la región.

Y por último, la empresa familiar salamantina “Dehesa García” ofrece el mejor chorizo ibérico del mundo. La compañía arrancó en 1960 y hoy los descendientes de aquellos antiguos pioneros, han tomado el relevo y continúan la tradición artesanal, conjugando con maestría la experiencia de las generaciones y la tecnología más avanzada.

La privilegiada situación de suss instalaciones y el clima de la comarca junto a la experiencia de nuestros artesanos, contribuyen a la perfecta curación y aromatización de nuestros productos, haciéndolos inconfundibles.