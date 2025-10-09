Los misterios que esconde el interior de la única Catedral de España de abolengo alemán

Uno de los mejores ejemplos de patrimonio religioso del medio rural castellano y leonés que asombra al mundo por su belleza y por lo que impone es la Catedral de la localidad leonesa de Astorga, ciudad relevante como parada obligada para los peregrinos del Camino Francés a Santiago de Compostela desde el Medievo así como centro mercantil y litúrgico por excelencia.

Una Seo que se empezó a construir, tal y como la conocemos en la actualidad, en 1471, en el mismo solar donde la precedieron otras catedrales románicas de los siglos XI al XIII. Sus dos torres gemelas, otra de las campanas y otra más antigua restaurada ofrecen la imagen más representativa del exterior, junto al característico color rojizo de la piedra.

Está dedicada a Santa María y no solo es oro lo que reluce en su exterior, ya que en su interior esconde varios secretos que hacen de este lugar algo más que especial.

Entre ellos, que destaca su elevación y luminosidad, o que en la fachada de los pies se pueda contemplar el reloj de sol y luna, ingeniosa obra Bartolomé Hernández en el año 1800. Marca las 24 horas del día, según la esfera y las fases de luna.

Otro de los secretos es un fenómeno que ocurre entre mediados de diciembre y principios de enero sobre el retablo mayor de la Seo, obra del escultor Gaspar Becerra en el siglo XVI, escultor de cámara de Felipe II y considerado como el Miguel Ánge español. Es una de las tallas más importantes de nuestro Renacimiento clasicista y considerada como la o cumbre del romanismo en España. Se trata de un efecto de luz que ilumina entre esas fechas y a las cuatro de la tarde las representaciones de La Asunción y La Anunciación de la Virgen María, lo que pone de relieve la meticulosidad a la hora de trabajar y exponer su fe de los maestros de la época.

Las vidrieras de la catedral narran historias bíblicas y simbolismos ocultos que invitan a la reflexión sobre la espiritualidad y el misticismo, mientras que su criptas han despertado la cursiosidad de arqueólogos y visitantes por sus pasajes ocultos

También esconden numeroso secretos las columnas, los arcos o los capitales de la Seo lenos de detalles arquitectónicos que despiertan la imaginación de quienes los contemplan. Y es que en la Catedral de Astorga, cada escultura y ornamente tiene un significado y un mensaje por lo que no están realizados al azar.

También llama la atención su construcción, que se prolongó durante más de dos siglos, del XV al XVIII, de ahí la mezcla de estilos arquitectónicos que coexisten en ella. Y, para más inri, en el interior sobresale también una cripta del siglo III situada en la base de la torre que es un tesoro oculto que pocos conocen.

Una escalera de caracol con 199 escalones que conduce a la torre desde donde se puede contemplar una vista espectacular de la ciudad maragata, es otro de los secretos que guarda el interior de la Seo maragata, que puede presumir de contar con el título de Apostólica, puesto que su origen se sitúa muy cerca de la predicación de los apóstoles.

Una catedral gótica de planta rectangular que, además, es la única en España de abolengo alemán por las bóvedas correspondientes a las capillas absidiales y a los dos primeros tramos. En las bellas crucerías estrelladas convive el racionalismo gótico con la sofisticada y lujosa estética del tiempo de los Reyes Católicos.