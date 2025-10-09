La DANA Alice, día a día: qué zonas serán las más castigadas por las lluvias

La llegada de una vaguada va a provocar un nuevo episodio de inestabilidad atmosférica en distintas zonas de España, que podría evolucionar hacia una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) durante el fin de semana.

Según informa eltiempo.es, todo apunta a que la llamada DANA Alice se formará de manera débil a lo largo del sábado. Las provincias más afectadas serán Valencia, Alicante, Murcia, Baleares y Cataluña, donde se esperan lluvias localmente fuertes y acumulados que podrían superar los 150-250 mm en puntos de Valencia.

La inestabilidad será ya notable desde este jueves en muchas zonas del este. Las previsiones del portal de información meteorológica indican que las tormentas serán intensas en Valencia, Alicante y Murcia. A lo largo del día, las lluvias se extenderán también a Ibiza, Jaén, Albacete y Almería. En Cataluña, las tormentas podrían ser especialmente fuertes en la provincia de Barcelona.

Durante la madrugada del viernes, las lluvias volverán a concentrarse entre Valencia, Alicante y Murcia. A medida que avance la mañana, las tormentas más intensas se desplazarán hacia el sureste. Ya por la tarde, la inestabilidad afectará a todas las provincias comprendidas entre Málaga y Valencia, así como a Jaén, Albacete y Cuenca. Las precipitaciones serán localmente intensas en todas estas zonas, aunque tenderán a remitir por la noche, quedando la inestabilidad nuevamente concentrada en Murcia, Alicante y Valencia.

La DANA Alice podría formarse el sábado

El sábado, según eltiempo.es, podría comenzar a formarse la DANA Alice, aunque de manera débil. Durante la madrugada, las tormentas afectarán a las mismas zonas que en jornadas anteriores, incluyendo las islas de Ibiza y Mallorca. A lo largo de la mañana y las primeras horas de la tarde, la actividad tormentosa se concentrará entre Valencia y Castellón, mientras que Menorca podría comenzar también a recibir precipitaciones.

En la madrugada del domingo persistirán las lluvias entre Valencia, Castellón y Baleares, con posibilidad de chubascos en zonas costeras de Tarragona y Barcelona, aunque con menor intensidad. Por la tarde, podrían desarrollarse nuevas tormentas a lo largo del sistema Ibérico, que afectarían a Guadalajara, Cuenca y Teruel.

En general el episodio tenderá a remitir hacia el final del domingo, recoge eltiempo.es. Para el lunes, las previsiones apuntan a una jornada más estable, aunque no se descartan algunos chubascos aislados y de menor intensidad que en días anteriores.