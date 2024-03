"Nelson" no puede con el tirón turístico de Valladolid

A pesar de que la Semana Santa de este año ha sido para olvidar en toda Castilla y León, en general, y en Valladolid, en particular, por la climatología tan adversa que ha provocado un elevado número de procesiones suspendidas, sobre todo por la lluvia, al menos el turismo no ha fallado este año en la capital del Pisuerga, que no solo ha salvado los muebles sino que, además, sigue liderando el turismo «semanasantero» en Castilla y León.

La concejal de Turismo , Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha hecho este Domingo de Pascua un balance satisfactorio en este sentido, y daba algunos datos a tener en cuenta visto lo visto estos días, como por ejemplo que hayan pasado más de 10.000 personas por los puntos de información turística de la ciudad, una cifra similar a la del pasado año, o el aumento en el número de usuarios de las visitas guiadas, que se tuvieron que duplicar el sábado 23 de marzo en la oferta del casco histórico y triplicar una semana más tarde, durante el Sábado de Gloria.

Asimismo, cabe señalar que en estos días festivos también se han duplicado las visitas a las iglesias mientras que las teatralizadas han sido «un éxito», en palabras de la concejal, pues han estado completas toda la semana. Y respecto a los lugares de procedencia de los visitantes, Blanca Jiménez ponía en valor que la mayoría de ellos llegaron a Valladolid desde el resto de Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña o Galicia, pero también de otros países como Alemania, Portugal, Francia e incluso de estados sudamericanos.

Una presencia internacional que, según la concejal, se ha visto reforzada por la presencia del nuncio apostólico del Sumo Pontífice en España, Bernardito Auza, y seis embajadores el Viernes Santo.

«Es muy importante que haya recursos alternativos a las procesiones, que haya mucha información y por supuesto que haya un plantel interesante de acciones que llevar a cabo para que las personas que vengan a Valladolid tengan mucho que hacer, tengan mucho que ver y por supuesto, tengan siempre algo que visitar», destacaba la concejal de Turismo y Marca Ciudad.

Orgullo

Finalmente, Blanca Jiménez insistía en que los datos turísticos de esta Semana Santa marcada por la lluvia y el mal tiempo, «son para estar orgullosos», decía. «Se ha demostrado que la promoción y el trabajo llevado a cabo por generar mejores recursos tiene sus frutos», afirmaba.