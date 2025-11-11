Onda Cero reconoce el talento y el compromiso en Salamanca mediante la primera edición de los Premios Mundo Rural

Onda Cero Salamanca refuerza su apuesta por la provincia y pone en marcha de la primera edición de los Premios Mundo Rural, que reconocen el esfuerzo, la entrega, el talento y el compromiso de colectivos, empresas, instituciones y emprendedores con el tejido social y económico de Salamanca, a través de cuatro categorías.

Estos galardones se entregarán en una gala especial que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo Da2 y que se emitirá en directo en Onda Cero Salamanca, dentro del programa ‘Más de uno’. Los premios nacen de la mano del 35 aniversario de Onda Cero y quieren servir también de agradecimiento a la sociedad salmantina por todo el apoyo recibido durante todos estos años.

De esta manera, el premio al Compromiso Social viaja hasta Fuenteguinaldo, a la Asociación Damajuanas, que ha logrado dinamizar la vida del pueblo, fomentando la comunidad, preservando las tradiciones y, todo, a través de actividades sostenibles con el medio ambiente y que luchan contra la soledad no deseada. Una idea que germinó en un pequeño grupo de mujeres de la localidad y que ya agrupa a más de 80 socias.

El premio en la categoría de Talento Joven es para Pilar Pascual, más conocida como ‘@agripilar’ en redes sociales. Una joven salmantina, de Parada de Rubiales, que combina la agricultura, la ganadería y la ingeniería agrícola con la divulgación sobre la vida en el campo. Al frente de la Finca Telereta, donde cultiva pistachos y cría el ganado de la marca La Vaca Madruga.

Las cuatro TTTT, una startup con raíces en Villares de la Reina y centrada en la investigación en el mundo del vino, es la ganadora del Premio de Innovación Empresarial. Uno de sus slogans publicitarios es ‘Wine vintage por millenials’, y es que se ha lanzado a la comercialización de vino verdejo frizzante en latas de aluminio. Compaginan esta apuesta con productos más tradicionales que salen de su bodega.

El premiado en la categoría de Lucha contra la Despoblación es el proyecto ‘Negocio rural’, impulsado por la Diputación Provincial. Desde su puesta en marcha a inicios de 2024, este plan de relevo generacional en el mundo rural ha logrado la supervivencia de más de 110 negocios, muchos de ellos vinculados al sector de la hostelería, vitales para la cohesión y la calidad de vida en los pueblos.

“Estos premios han nacido como una evolución natural de Mundo Rural de Salamanca, con el que Onda Cero lleva años difundiendo las noticias de la realidad de la provincia. Con espacio propio en ‘Más de uno Salamanca’ y en los informativos de la cadena, hemos contado cientos de noticias de nuestros pueblos desde una visión positiva e integradora. Con esa misma filosofía seguiremos en la segunda edición de los Premios Mundo Rural, ya en el 2026”, afirmó en un comunicado remitido a Ical el director de la emisora provincial, Roberto Mayado.