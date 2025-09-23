La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana dos conciertos en León y Toro (Zamora)

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León dentro de su compromiso con la cultura, está presente con su talento en los festivales de prestigio de la Comunidad. Tras su reciente paso por el Otoño Musical Soriano, participará ahora en el Festival de Música Española de León y el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos de Toro (Zamora)

Mañana martes 23 de septiembre a las 19:30 horas en el Auditorio Ciudad de León, la OSCyL ofrecerá un concierto dentro del 38º Festival de Música Española de León, que se está celebrado en la ciudad desde el pasado 6 de septiembre.

Para este concierto, la OSCyL estará dirigida por Paolo Bortolameolli, director musical asociado de la Filarmónica de Los Angeles, además de director Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional Esperanza Azteca (México) y principal director Invitado de la Filarmónica de Santiago (Chile).

El repertorio del concierto presenta el concierto para violonchelo ‘Dzonot’, recientemente estrenado por la OSCyL en el marco del Otoño Musical Soriano, de la compositora la mexicana Gabriela Ortiz, triple premiada en los Grammy y una de las figuras más consolidadas en el campo de la composición actual, que ha formado parte del equipo artístico de la OSCyL en la Temporada 2024-2025 como compositora en residencia y que estará presente en el concierto de Soria. La obra de estreno es un co-encargo de la OSCyL junto con las orquestas Filarmónica de Los Ángeles, Carnegie Hall, Philharmonia y OSESP. La obra será interpretada por el violonchelista germano-canadiense Johannes Moser, que ha actuado con las principales orquestas del mundo, como la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de Nueva York, la Filarmónica de Los Ángeles, la Sinfónica de Chicago, la Filarmónica de la BBC en los BBC Proms, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, entre otras.

El programa del concierto contará también con tres obras más: Cuatro danzas del ballet Estancia, op. 8ª, de Alberto Ginastera; Fantasía Baetica, de Manuel de Falla con orquestación de Francisco Coll y Danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein. Las entradas para el concierto pueden adquirirse en http://auditorio.aytoleon.es y en la taquilla del Auditorio.

La OSCyL en Toro (Zamora)

Esta misma semana, el sábado 27 de septiembre a las 20:30 horas en el Teatro Latorre de Toro (Zamora), la OSCyL participará en el 8º Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos.

En esta ocasión estará dirigida por el director de orquesta hispano-americano François López-Ferrer. Ganador del prestigioso Sir Georg Solti Conducting Award en 2024, su carrera internacional ha estado marcada por recientes debuts con orquestas de todo el mundo, incluyendo la Chicago Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Hong Kong Philharmonic, Opéra national de Paris, Detroit Symphony Orchestra, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Verbier Festival Orchestra, Ensemble intercontemporain, Opéra de Lausanne y la George Enescu Philharmonic, entre otras.

Para este concierto, la OSCyL interpretará un repertorio con dos obras del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, como son Don Giovanni. Overture, K. 527 y Sinfonía nº 41, en do mayor, KV 551, «Júpiter».