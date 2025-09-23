Mejora el empleo, el consumo y la actividad industrial en Castilla y León

El Servicio de Estudios Económicos (ECOVAEstudios) ha presentado este martes el informe del Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al segundo trimestre de 2025, en el que se revela que la comunidad ha experimentado un crecimiento económico moderado, con mejora en indicadores clave como el empleo, el consumo y la actividad industrial. Y todo ello, apunta- dentro de un un marco de estabilidad económica con alta incertidumbre, pero con un fuerte potencial de crecimiento y desarrollo continuo.

"Hy áreas donde la región ha superado el rendimiento nacional, si bien el problema es que nos encontramos ante una realidad socioeconómica de gran incertidumbre entre los aranceles, las guerras Ucrania-Rusia, Israel-Gaza, con inestabilidades entre Rusia y la UE, EEUU y Venezuela que puede provocar una situación política, social y económica crítica", señala Juan Carlos De Margarida, director de ECOVAEstudios, quien advierte al respecto de una posible recesión y una estanflación que originaría un estancamiento económico, una inflación alta y un alto nivel de desempleo.

En este sentido, los economistas recuerdan que las consecuencias directas serían la reducción del poder adquisitivo de las familias y el debilitamiento de las empresas, lo que supondría un gran desafío para los gobiernos y bancos centrales que segúnm Margarida "deben tomar decisiones difíciles, tanto económicas, como sociales y políticas, para controlar los precios sin agravar la recesión o el desempleo”.

El estudio apunta también que la política económica de los últimos años está fundamentada en el gasto público, el déficit y el endeudamiento en algunos momentos necesarios para poder mantener la economía como fue en la pandemia o las guerras como la de Ucrania-Rusia.

"El desmedido gasto público crea un trampantojo económico, donde el crecimiento económico a corto plazo se impulsa en detrimento de la inversión privada, verdadero resorte del crecimiento económico en el medio y largo plazo”, afirma el director de EcovaeEstudios, quien considera que ante este panorama Castilla y León se enfrenta a varios retos. Por un lado, aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, deflactando el IRPF, bajando los impuestos estatales y subiendo moderadamente los salarios.

"En la actualidad, los hogares castellanos y leoneses aumentan acompasadamente su ahorro y su deuda, acumulándose el ahorro en las rentas más altas, mientras las más medias y bajas no pueden llegar a fin de mes, por lo que si a esta realidad unimos que un aumento del ahorro es dinero que no aumenta el consumo, se aminoraría la actividad económica con un impacto directo en sectores como el comercio minorista, cada vez más débil, y el sector servicios". señala de Margarida.

Por todo ello, el director de EcovaeEstudios señala que de cara al futuro se deben realizar definitivamente, "sin retrasos ni argumentaciones políticas estériles", reformas estructurales por parte del Gobierno nacional y regional, así como tener unos presupuestos "actualizados y no parcheados" año tras año, que logren unas cuentas públicas adaptadas a las necesidades y realidades actuales en base a la austeridad y al sentido común del gasto. "Castilla y León, necesita unos presupuestos estatales para lograr actualizar sus Cuentas al objeto de gestionar eficiente y eficazmente los servicios públicos con competencia autonómica que afectan directamente a la inversiones públicas y privadas”, asegura De Margarida

Finalmente, dede EcovaeEstudios señalan que aunque la economía regional crece es "necesario" que por parte de la administración autonómica, y con la ayuda de los agentes sociales, se mejore el posicionamiento de la región en el ámbito nacional para atraer empresas innovadoras, así como para potenciar la innovación de las existentes.