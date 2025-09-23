Agosto, un buen mes para los hoteles de Castilla y León

Los establecimientos hoteleros de Castilla y León anotaron 1,05 millones de pernoctaciones en agosto, lo que supone un aumento del 0,9 por ciento con respecto a las registradas en el mismo mes de 2024, cuando hubo 9.872 menos. En el caso de los viajeros, aumentaron igual (un 0,9 por ciento), al alcanzar los 651.830 visitantes, 5.867 más que en el mismo mes del año anterior, según los datos consultados por Ical en el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la Coyuntura Turística Hotelera.

En el conjunto del país, los viajeros crecieron un 1,5 por ciento, hasta los 13,8 millones, mientras las pernoctaciones subieron un 0,9 por ciento, superando las 48,1 millones. Las pernoctaciones de viajeros residentes en España en hoteles de la Comunidad bajaron un 0,8 por ciento (hasta los 804,859), mientras que las de extranjeros aumentaron un siete por ciento (247.031). Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en agosto, con el 24, 14,2 y 12,6 por ciento del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Baleares, Cataluña y Canarias, con el 34, 20,6 y 18,1 por ciento del total, respectivamente. Por otra parte, en Castilla y León, donde la estancia media el pasado mes de agosto fue de 1,6 días (frente a los 3,4 de España).

Provincias

Por provincias, las pernoctaciones aumentaron en cuatro de ellas: Segovia, donde subió un 12,4 por ciento, hasta las122.791; Soria, con un 7,3 por ciento, hasta las 62.557; Salamanca, un 2,8 por ciento, hasta las 203.433, y Palencia, un 2,6 por ciento, hasta las 55.672. Por el contrario, hubo bajadas en Zamora, un 10,2 por ciento, hasta las 46.988 pernoctaciones; Ávila, un 2.3 por ciento, hasta las 73.991; Burgos, un 2,1 por ciento, hasta las 178.620; Valladolid, un 1,7 por ciento, hasta las 120.913, y León, un 1,1 por ciento, hasta las 186.926 pernoctaciones.

En cuanto a los viajeros, descendieron en cuatro provincias, con la peor evolución registrada en Palencia, con un descenso del 7,7 por ciento, hasta los 27.329; seguida por León, con un 7,3 por ciento menos (112.191) y por Zamora, con un 6,2 por ciento menos (29.550). Ávila registró, por su parte, una caída del número de turistas del uno por ciento (43.538). En el lado opuesto, estuvieron los aumentos de Segovia (10,4 por ciento, hasta los 70.335); Soria (9,8 por ciento, hasta los 32.403 viajeros); Valladolid (6,1 por ciento, con 73.871); Salamanca (2,8 por ciento, con 132.183) y Burgos (1,6 por ciento, hasta los130.430 visitantes).

Precios hoteleros y rentabilidad

La tasa de variación anual del Índice de Precios Hoteleros (IPH) se situó de media en Castilla y León en el octavo mes del año en el 6,35 por ciento, 0,5 puntos por encima de España, que alcanzó el 5,79 por ciento.

Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 47,62 euros de media, con un 10,35 por ciento de subida, cuando en el conjunto del país fue de 125,03 euros, un 6,95 por ciento más.