Otro incendio intencionado ha vuelto a poner en riesgo el entorno de Las Médulas

Menudo susto el que se llevaron ayer por la tarde los vecinos de la localidad leonesa de San Juan de Palazuelas, al ver como las llamas de un incendio intencionado se acercaban peligrosamente a sus casas.

Bomberos del Ayuntamiento de Ponferrada además de un helicóptero, brigadas de extinción se desplazaron inmediatamente a esta localidad perteneciente al municipio de Borrenesacudieron a sofocar este fuego declarado en la carretera de Borrenes, en el camino denominado "La Rueda", y proteger la población ante la virulencia que tenía requeridos por los medios de extinción forestal.

El fuego avanzaba en dirección a las casas amenazando varias viviendas, pero tras dos horas de intervención conjunta, en un dispositivo auxiliado por un helicóptero, se dio por controlado y finalmente ninguna se vio afectada, informan desde el Ayuntamiento.

San Juan de Paluezas se encuentra muy ceca del paraje Patrimonio de la Humanidad que ha quedado asolado por el incendio de Yeres que se declaró el pasado mes de agosto. En San Juan de Paluezas se encuentra el Castrelín, un poblado prerromano astur del siglo III a.C., cerca de la mina de oro romana de Las Médulas.

Una persona, vecina de Borrenes, ha sido detenido como supuesto autor de este incendio.