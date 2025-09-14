En directo: Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en Málaga

Punto de partida: Málaga. Destino: elecciones. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, protagonizarán en Málaga este domingo un acto conjunto que supone el inicio por parte de los socialistas de un curso político que desembocará en 2026 en un año electoral en Andalucía, ya que los comicios autonómicos deberían celebrarse en junio de 2026, de agotarse la legislatura, cuatro años después de los anteriores.

Pedro Sánchez ha convocado un mitin multitudinario en la capital de la Costa del Sol, junto a María Jesús Montero, dos días después del acto de "los huevos fritos" de Feijóo y Moreno en Alhaurín el Grande. El PSOE ha elegido como sede de su evento el Pabellón de Deportes de la Universidad de Málaga. La campaña de las andaluzas se quita la careta del todo ante la posibilidad cierta de un adelanto electoral.

Pedro Sánchez arropa a Montero en su puesta de largo como candidata. La ministra de Hacienda ya ha anunciado que dejará el cargo en el Gobierno cuando se acerque la cita con las urnas. El ciclo se abrirá con las andaluzas, de forma conjunta o no con las generales, y seguirá con las municipales el siguiente año. El escenario está sobre la mesa. En San Telmo saben que cualquier mínima opción de que Pedro Sánchez pueda pelear una hipotética reelección para seguir siendo inquilino de La Moncloa pasa por «salvar los muebles» en Andalucía. La comunidad aporta 61 diputados al Congreso. El lanzamiento de un alfil socialista como Montero en sustitución del amortizado Espadas respondió, según la lectura de los populares, más a una huida hacia adelante con la vista en las generales que a la esperanza cierta de recuperar la Junta. De hecho, las encuestas señalan que Montero ha empeorado a Espadas, pese a que el PSOE-A se agarra en un principio a cuatro puntos más de intención de voto en la casuística no cocinada del Centra. Moreno lo señalaba en una entrevista en Onda Cero: Pedro Sánchez «podría» hacer coincidir las elecciones generales con los comicios andaluces que tocarían en junio de 2026. El objetivo: «elevar la movilización de la izquierda». La coincidencia electoral históricamente eleva la participación hasta en 20 puntos.

Los guiños a Málaga de uno y otro partido son continuos, dada la importancia de la provincia andaluza y su pujanza económica. Este verano Alberto Núñez Feijóo llenó el polideportivo de Carranque. Para el PSOE, además, se trata de un golpe estratégico, ya que es la demarcación por la que se presenta Juanma Moreno y se trataría de un golpe simbólico como cuando los populares recalcaban que vencían a Susana Díaz hasta en su Triana natal.

Andalucía ha sido durante la mayor parte de la historia de su autonomía un bastión electoral para el PSOE-A, que gobernó la Junta entre 1982 y enero de 2019, cuando los socialistas, entonces liderados en la comunidad por Susana Díaz, salieron por primera vez del Ejecutivo autonómico pese a haber ganado en votos y escaños las elecciones al Parlamento que se habían celebrado en diciembre de 2018, y merced a los acuerdos que el PP-A selló con Ciudadanos, por un lado, y con Vox, por otro, para investir a Juanma Moreno como presidente del Ejecutivo andaluz, recogió Ep.

Como comunidad autónoma más poblada de España constituye un foco de interés para los principales partidos políticos. Pedro Sánchez, de hecho, ha protagonizado en esta región actos de apertura del curso político en septiembre de los años 2022 -en Sevilla- y 2023, en aquella ocasión también en Málaga.

Sánchez se encargó de clausurar el XV Congreso Regional que el PSOE-A celebró en febrero en Armilla (Granada), que sirvió para ratificar la renovación de la dirección de la federación andaluza con María Jesús Montero al frente como secretaria general, y tomando el relevo en dicho cargo del actual portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas.

El PSOE se atreve con un espacio de más envergadura tras los últimos eventos más pequeños. La dirección del PSOE-A anunció a la vuelta de las vacaciones de agosto que el partido activaba ya el «modo campaña» para presentar su «alternativa» a las próximas elecciones andaluzas. El acto de Málaga será una prueba de fuego para el PSOE y para Pedro Sánchez tras los últimos escándalos que vienen azotando al partido.