Una peña de Villanubla la arma al disfrazarse de Luis Rubiales y la selección femenina en las fiestas patronales

El caso Luis Rubiales y la selección femenina continúa dando mucho juego. Y este sábado sirvió para tirar de humor con motivo de las fiestas patronales de Villanubla, una localidad vallisoletana, donde una peña del municipio se ataviaba con los colores de la selección española femenina, con Luis Rubiales, su madre e incluso Jorge Vilda como protagonistas.

Se trataba del concurso de disfraces de la localidad. A eso de las seis de la tarde a la Plaza Mayor de Villanubla comenzaban a llegar las peñas con sus imaginativos disfraces, paracaidistas, barbies, abuelitas, coches de fórmula 1, un carrusel de tiovivo... Pero de repente, una peña aparecía ataviada con las camisetas rojas de la selección española. Al frente, Luis Rubiales, en americana y casi idéntico al original, con Jorge Vilda a su vera e incluso su madre.

Los carteles, llamativos, "Contigo Jenni", "Que no quede impune"; "No voy a dimitir", "Quiero mis 500.000 euros"; "Eres un crack" o "Me enfado y no como", destacaba la madre de "Rubiales".

Desfiles de peñas disfrazadas por las calles de Villanubla J. B.

Muchas imaginación y diversión en siguieron en el día de ayer con encierros por las calles de la localidad y conciertos y discomovida y que pondrá su punto final este domingo con una paellada popular y esta tarde noche con el último encierro y fuegos artificiales.

Y la diversión por todo lo alto, como nota característica de las fiestas villanublenses.