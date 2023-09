Pesimismo entre los hosteleros de Ávila con el concierto de "Músicos en la Naturaleza"

Se ciernen nubarrones negros para el concierto de "Músicos en la Naturaleza", que se celebrará, si el tiempo no lo impide, este sábado 9 de septiembre, en la localidad abulense de Hoyos del Espino. Un evento que convertía a la zona en el epicentro de la música nacional, y que este año parece que las expectativas no son muy halagüeñas. Eso es lo que piensa el presidente de la Asociación de Turismo Rural de Ávila (ATRA), Daniel Pérez, y que muestra su pesimismo y desilusión de los hosteleros, con una cita que hace unos años era “la joya de la corona” y que ahora, no tiene casi ni repercusión.

“Es la primera vez que nos pasa que no tengamos todas las reservas completas para este fin de semana”, lamenta Daniel Pérez, propietario junto a su mujer, del “Yantar de Gredos”. Pero afirma que lo veían venir, ya que “no se ha sabido nada del festival ni de las fechas hasta hace poco, y la gente, claro, hace planes». «Y a última hora, cuando aparece el cartel, la gente se ha desinflado más», asegura, en clara alusión a la ausencia de una gran figura interncional.

Y es que, con todo el respeto del mundo a los artistas que protagonizarán el concierto, el presidente de ATRA, califica el cartel de “muy flojo”.

Por este motivo, reitera que “lo vemos fatal”, ya que no se ha vendido un tercio del aforo, lo que demuestra que “la gente no está muy interesada” por “Músicos en la Naturaleza”.

A todo ello se suma, que las previsiones meteorológicas no son muy positivas, ya que el día del concierto se esperan lluvias, lo que hace que todavía no está garantizado su celebración.

Ante esta situación Daniel Pérez señala que “hay que aprender de los errores que se han cometido” para revertir la situación y convertir “Músicos en la Naturaleza”, una de las citas del verano musical nacional.