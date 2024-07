Pollán defiende que el pacto de investidura por el que accedió a la Presidencia de las Cortes sigue vigente

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, consideró que aunque se haya roto el acuerdo de gobierno en la Junta entre PP y Vox, “sigue vigente” el pacto de investidura por el que accedió a la Presidencia de la cámara legislativa y Alfonso Fernández Mañueco a la del Ejecutivo. “Mañueco sigue de presidente, ¿no?”, preguntó.

“El Parlamento, la actividad legislativa, no tiene nada que ver con el Gobierno”, dijo, y sentenció que siempre ejerce sus funciones con total independencia: “Así ha sido hasta ahora y así lo seguiré haciendo”. Al respecto, el presidente del Parlamento autonómico contrapuso su posición en la cámara con la situación en el Congreso, donde durante seis años de gobierno de Pedro Sánchez, “se han dedicado a colonizar y controlar todas las instituciones posibles, a legislar desde el ejecutivo y que prácticamente no exista diferencia entre intereses de partido y de Estado”. “Esta situación os pueda generar dudas, y a los socialistas más, pero no somos iguales”, dijo.

Pollán deseó que el proceder del PP en el Parlamento regional “no dependa de editoriales o encuestas” y constató que estarán atentos para “comprobar si lo que con el pacto con Vox era bueno para Castilla y León, lo sigue siendo ahora” para los populares. “Entiendo que lo que era bueno para Castilla y León y se firmó por ambas partes lo seguirá siendo ahora”, aseguró en declaraciones a Ical.

Pollán recalcó también que la composición de la Mesa de las Cortes no ha cambiado y expuso que PP y Vox siempre han significado que son partidos distintos “a los que les unía un pacto de gobierno”. En este sentido, incidió en que ha habido veces, tanto en el Parlamento como en la Mesa, en las que las votaciones entre ambos no han coincidido y resumió que sabe lo que puede esperar de su partido a partir de ahora, pero del PP, “lo iremos viendo”.

Carlos Pollán insistió por último en que ha sido el PP quien “ha incumplido” un pacto de gobierno con Vox y por eso decidieron salirse del gobierno, para “no ser cómplices de las políticas socialistas”. Además, recalcó que esta situación de ruptura “es lo que Alberto Núñez Feijóo llevaba deseando desde el primer día”. “Nunca lo escondió”, aseveró