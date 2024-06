Pollán lamenta que el PP no hable de Europa sino de un plebiscito entre Feijóo y Sánchez

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, lamentó que el Partido Popular no quiera hablar de Europa y sus políticas en estas elecciones del 9 de junio, sino que se centren en plantearlas como un plebiscito entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez.

“Como si el 9 de junio no va a seguir en la Moncloa Pedro Sánchez y estará Feijóo”, manifestó en declaraciones en Segovia, en las que realizó un llamamiento ante la importancia de estas elecciones para la continuidad de sectores como la agricultura o la ganadería.

En su opinión, “se está en un momento de poner fin a políticas que están llevando a la ruina a la agricultura, ganadería y la industria”, en unos sectores que consideró “maltratados” en particular en Castilla y León.

“Venimos a hablar de elecciones no como el PSOE inmerso en un sinfín de casos de corrupción y el PP que no le interesa hablar para no reconocer que lleva años votando con los socialistas”, argumentó, convencido de que solo Vox ha estado con los agricultores y ganaderos que salieron a la calle y fue el único partido en rechazar la Agenda 2030 y el pacto verde.

Pollán, que confió en un “buen resultado para dar la vuelta a las actuales mayorías” en el Parlamento Europeo junto a los socios de Vox, se refirió a la inmigración ilegal como otro asunto del que solo habla con claridad su partido. “Se está a tiempo de revertir la inmigración ilegal y defender las fronteras, paredes de nuestra casa para no llegar al punto de Europa”, zanjó.