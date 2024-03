El PSOE de Burgos contradice a Óscar Puente sobre la reapertura del Tren Directo

La secretaria general del PSOE burgalés y portavoz nacional de la formación, Esther Peña, ha asegurado que la posición de su partido es "firme y contundente" en la reapertura de la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos y ha contradicho así al ministro de Transportes, Óscar Puente, que prácticamente descartó esta infraestructura en unas declaraciones recientes.

"La reapertura es posible, es viable, es conveniente y es útil. Y no vamos a cejar en nuestro empeño, gobierne quien gobierne y sea quien sea quien ostente la responsabilidad en el Ministerio de Transportes", ha subrayado la diputada burgalesa, que ha atribuido a una "opinión particular que no se sustenta en nada" lo expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Peña, en una rueda de prensa ofrecida en Aranda de Duero (Burgos), ha asegurado que "huyendo de la demagogia, los enfrentamientos y los discursos destructivos de otros", el PSOE siempre ha apostado por sacar adelante proyectos de forma dialogada, como se ha logrado paralizando el levantamiento de vías en la estación de tren de El Montecillo.

La política burgalesa ha recordado que en estos momentos, cuando ya se está trabajando en sacar la bateadora del túnel de Somosierra y en el proyecto de rehabilitación de esta infraestructura, se está a la espera del estudio de viabilidad sobre el Directo contratado.

En él en una primera fase, se reflejará la demanda de mercancías y pasajeros y su caracterización. Por ello, desde su partido se están manteniendo encuentros con centros logísticos, empresas e incluso puertos del Estado buscando el respaldo, también del sector privado, para la reapertura de la línea.

Las dos fases siguientes del informe, analizarán, respectivamente, las alternativas y las soluciones funcionales que optimicen el tráfico ferroviario y los posibles itinerarios y, por último, la rentabilidad y evaluación socioeconómica y financiera, lo que tendrá que hacerse público antes de junio de 2025.

En este sentido, ha puesto el acento en que no solo habrá que valorar criterios económicos, sino también de rentabilidad social "porque este país, este territorio, esta comarca, nuestra provincia necesita un reequilibrio en materia de infraestructuras para hacer frente también al reto demográfico y para conseguir más oportunidades de futuro".

Peña ha insistido en que el PSOE "se pone la camiseta de Aranda" para defender sus intereses frente a otros que tendrán que dar explicaciones, como el PP con el voto en contra a los objetivos de estabilidad en el Senado, lo que dejará al Ayuntamiento de Aranda sin percibir dos millones de euros, ha apostillado la socialista.

Intervención de Tudanca

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, criticó hoy en Aranda de Duero (Burgos) al PP por “tratar de ocultar con todo el ruido que está haciendo, con la crispación, con el insulto permanente” que España se encuentra en un momento en el que está teniendo “datos económicos muy positivos”.

Tudanca, compareció acompañado por la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, y el procurador socialista por Burgos, Luis Briones, para informar de las enmiendas del PSOE a los Presupuestos de las Junta referidas a la comarca de la Ribera del Duero de Burgos. En este contexto, insistió en que el PP “lo único que trata de ocultar es que después de la pandemia, después de crisis económica tras crisis económica, España está teniendo los mejores datos de población, los mejores datos de crecimiento, los mejores datos también de control de la inflación del conjunto de la Unión Europea”.

“Y Castilla y León está desaprovechando este momento”, advirtió, al tiempo que apuntó que la Comunidad “crece por debajo de la media económicamente, crece por debajo de la media en empleo y está repuntando en población, también de los últimos en este caso, gracias a la llegada de una inmigración a la que el Gobierno de la Junta, por otro lado, solo dedica discursos de odio y abiertamente racistas en boca de su vicepresidente”.

Tudanca presentó las enmiendas parciales del Grupo Socialista en las Cortes al proyecto de Presupuestos de la Junta para la zona de la Ribera. Así, defendió las más de 1.000 enmiendas parciales por valor de 1.500 millones de euros que ha justificado en que Castilla y León “necesita otro modelo de desarrollo económico y productivo, de lucha contra la despoblación y que proteja los servicios públicos y que consiga que Castilla y León tenga futuro y que permita a la gente tener oportunidades, empleo y buenos servicios públicos”.

Por tanto, aseveró que los socialistas quieren cambiar este modelo y han presentado enmiendas por importe de 1.500 millones de euros. “Primero, para resolver el gran drama que tenemos, que es el reto demográfico. Hemos presentado un fondo de 322 millones de euros para poner en marcha una ley de reto demográfico en Castilla y León, con políticas de empleo, con políticas de incentivos fiscales en el medio rural, con políticas para el blindaje de los servicios públicos y para el desarrollo y en la creación de empleo”, argumentó.

En este punto, se refirió a que “en esta zona hay muchos ejemplos de cómo se puede aprovechar el gran potencial que tenemos para atraer inversiones, atraer visitantes y con esto dinamizar nuestra economía”. Por eso, dijo, estas enmiendas para potenciar el desarrollo de Clunia, para convertir la Casa de Vela Zanetti en un referente cultural, además de inversiones en el campo, al que destinan un fondo específico en toda Castilla y León de 150 millones de euros. Pero también, agregó, con partidas específicas para arreglo de caminos rurales en la Ribera o la puesta en marcha de un “ambicioso” y “potente” Museo de los Dinosaurios en Salas de los Infantes.