Sonorama Ribera, un festival ligado al medio rural seña de identidad de Castilla y León

El festival Sonorama Ribera es uno de los eventos musicales más importantes de España, y un año más lo está petando desde que ayer miércoles en la localidad bugalesa de Aranda de Duero.

Un evento por el que le pqasqado año pasaron más de 145.000 personas que se esperan superar en esta edición, que esta mañana vivía uno de sus momentos gloriosos en la mítica Plaza Trigo con Despistaos, la emblemática banda de Guadalajara autora de la banda sonora de la serie televisiva "Física o Química", que sonó con fuerza en este ágora de la capital ribereña, abarrotada y con un intenso calor sofocado por las mangueras del servicio de protección civil.

Canciones como Estrella, Nunca la primera, Caricias en la espalda o Cada dos minutos, han hecho las delicias de los sonorámicos, aunque el momento álgido ha llegaba cuando el cantante de Pignoise y ex jugador del Real Madrid, Álvaro Benito, se subía a las tablas con ellos para cantar juntos Te entiendo y la interpretación a continuación de Física o Química junto a Hens, Enol y Walls.

Una segunda jornada que concluye esta noche con las actuaciones en el Picón de los leoneses de Café Quijano, Viva Suecia o Siloé, entre otros.

Pero antes, este mediodía la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, presentaba la cita musical junto a su director, Javier Ajenjo, el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y el presidente del Consejo Regulador Ribera del Duero, Enrique Pascual.

La también consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades se refería a Sonorama como el festival de verano más emblemáticos del país, entre otras cosas, por haber mantenido intactas sus señas de identidad a lo largo de sus 28 ediciones.

"Ha sabido distinguirse del resto y, además, combina a la perfección traer a músicos consolidados con apostar por nuevos creadores", destacaba Blanco, a la vez que ponía en valor que se trate de un festival abierto y muy ligado al medio rural.

Por todo ello, reafirmaba el compromiso de la Junta con el Sonorama, a través de patrocinios, con un total de 216.250 euros, tanto mediante la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes como con la marca Tierra de Sabor. No en vano, uno de los escenarios centrales del festival lleva el nombre de este distintivo de calidad de los productos de la Comunidad. Y es que este evento va más allá de la música y se ha convertido en una cita que combina experiencias gastronómicas, culturales y de convivencia, además de promover valores como la sostenibilidad, la autenticidad y el compromiso con el territorio.

Uno de los aspecto importantes es el impacto económico y para el empleo que este festival deja en Aranda de Duero y comarca, con al menos 750 empleos directos entre técnicos de montaje, personal de hostelería y trabajadores de seguridad. Se genera un impacto económico estimado de más de 23 millones de euros durante los cinco días que dura el festival. De este modo, Isabel Blanco ha querido destacar que la Dirección del evento apuesta por proveedores de Castilla y León —estructuras, equipos de luz y sonido, realización audiovisual, seguridad, personal técnico o servicios auxiliares— por un valor de, aproximadamente, 800.000 euros.

"Es un proyecto de presente y futuro tanto para Aranda de Duero como para la comunidad, ya que aporta valor y riqueza a los negocios locales, pero también a las empresas castellanas y leonesas que prestan los citados servicios, además de colocar a Castilla y León en un lugar preferente del circuito de los grandes festivales", destacaba la vicepresidenta, que agradecía también a su director, Javier Ajeno, su compromiso con todas las personas puesto que, desde 2021, facilita que miembros de los colectivos más vulnerables puedan acceder a los conciertos. Es más: en esta edición se refuerza el Programa de Accesibilidad e Inclusión, para que las personas con diversidad funcional puedan disfrutar de forma segura y completa de todas las experiencias.