Un pueblo salmantino se rebela contra las elecciones del 23 de julio

La convocatoria de elecciones generales en España para el próximo 23 de julio, en pleno verano y en plena canícula, ha trastocado los planes de muchos españoles que esos d´çias están de vacaciones o tenían pensado irse de "Puente" por la fiesta de Santiago que se celebra en muchas regiones como Castilla y León o País vasco, y también ha enfadado a bastantes, que se quejan de esta decisión de Pedro Sánchez que ha tomado por su interés partidista sin pensar en los ciudadanos.

Y las primeras reacciones y acciones ya se están produciendo. Es el caso de la localidad salmantina de Tabera de Abajo, cuyo alcalde, el popular José Antonio Sánchez Gil, se ha negado hacer el sorteo de la mesa electoral para las generales del 23 de julio porque él no quiere ser quien le diga a los vecinos "que se fastidian sus vacaciones o su puente".

El pleno de este pueblo de 110 habitantes, integrado por 4 concejales del PP y 1 del PSOE, ha aprobado esta negativa y ahora el secretario del Ayuntamiento la trasladará a la Subdelegación del Gobierno y a la Junta Electoral Provincial, según ha explicado a Efe el regidor.

"Yo como Ayuntamiento tengo que hacer el sorteo y decir a quién le ha tocado, que lo haga el Estado, no queremos ser los que saquemos la papeleta. Todo el Ayuntamiento queremos que quede constancia de nuestra negativa", ha sostenido.

Sánchez Gil lleva 40 años siendo alcalde de uno de los tantos pueblos envejecidos de la España despoblada. "Somos 110, los que tienen más de 65 no pueden ser convocados, tenemos que convocar a dos vocales, un presidente de mesa, y dos suplentes de cada uno", ha explicado, en declaraciones recogidas por Efe.

"Es muy probable que a alguien le toque mesa y al que le toque, lo has hundido", ha apuntado, para aclarar que aunque se presentan por el PP y por el PSOE no pertenecen "ni a un partido ni de otro". Y añade: "Ojalá algún día en los pueblos pequeños no tengamos el rollo político, nos intentan involucrar en eso".

Fuentes de la Junta Electoral Provincial de Salamanca señalan han recibido nada oficialmente en este sentido, pero recuerdan que esa es una obligación del Ayuntamiento.

Sánchez Gil, consciente de que su negativa puede no tener recorrido, ha adelantado: "Si nos dicen que es de cárcel si no convocamos, si me amenazan, pues tendré que ir, pero con toda mi queja".

"Nosotros ya nos negamos cuando Mariano Rajoy iba a convocar en Navidad. Vamos a poner cabeza, en la segunda quincena de julio mucha gente suele estar de vacaciones, y el que no está sueña con el puente de Santiago. Aquí en Castilla nos viene la ola africana de calor a lo bestia y lo que queremos es irnos al norte", ha concluido.