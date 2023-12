Los quioscos de la ONCE iluminan las calles de Valladolid

Con motivo de las fiestas navideñas, la ONCE incorpora a algunos de sus quioscos una decoración especial que acompañará a la iluminación de nuestras calles esta Navidad. Un cupón gigante del Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE, acompañado por bolas del árbol de Navidad, estrellas y paquetes de regalo, se subirán al tejado del tejado de los quioscos de la ONCE, desde donde nuestros vendedores y vendedoras reparten ilusión día a día.

De este modo, la ONCE hace su pequeña aportación a la ciudadanía y felicita de una forma singular estas fiestas, animando, además, a participar con el “hashtag” en redes sociales #ONCEenNavidad, y proponiendo a quien se acerque al quiosco, hacerse una foto y compartir la ilusión de estas señaladas fechas.

Los vendedores y vendedoras de la Organización, nuestros “centinelas de la ilusión” se suman así al ambiente de pueblos y ciudades y ponen luz, sorpresas y regalos desde sus puntos de venta, involucrados en el ambiente navideño y haciendo una aportación a la identidad e imagen de cada lugar desde el que reparten y ayudan a cumplir ilusiones.

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE, que se celebra cada 1 de enero, pone en juego 80 premios de 400.000 euros cada uno; y otros tantos de 40.000 y 20.000 euros, y más de 970.000 cupones premiados.