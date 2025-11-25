Reclaman 12 años de cárcel por abuso sexual a la hija menor de su pareja durante 5 años

El Ministerio Fiscal y la acusación particular coinciden en solicitar 12 años de prisión para C.A.J., como supuesto responsable de un delito de abuso sexual continuado a una menor, hija de su pareja sentimental, entre los años 2011 y 2016, cuando tenía entre 9 y 15 años.

El juicio contra el acusado, que tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, se celebrará los próximos 3 y 4 de diciembre en la Audiencia Provincial de Ávila, según ha informado en nota de prensa el propio órgano judicial, que ha detallado que la defensa niega los hechos.

Ambas partes coinciden básicamente en las conclusiones provisionales del escrito de acusación, excepto en la responsabilidad civil, ya que, mientras la fiscalía la cifra en 10.000 euros, la acusación la eleva a 25.000.

Asimismo, piden que se le prohíba aproximarse a menos de 200 metros de I.S.C, de su domicilio o lugar donde se encuentre y de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por un periodo de 5 años más que la pena de privación de libertad que le sea impuesta.

A ello se suma la medida de libertad vigilada por un periodo de 8 años, a ejecutar con posterioridad a la ejecución de la pena de prisión que se le imponga en la sentencia.

Además, solicitan pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, por un tiempo superior en 5 años a la pena de prisión que se le imponga.

Según el relato de los hechos por parte de la fiscalía y la acusación particular, el procesado mantuvo entre el 2011 y enero o febrero de 2016, "aproximadamente", una relación de pareja estable con convivencia con A.C.N, viviendo en diversos domicilios de la provincia de Ávila junto con la hija de esta última, nacida en 2001.

Durante esos años, en los que la niña tenía entre 9 y 15 años, el procesado, "valiéndose de la relación de ascendencia que el ser pareja de la madre le procuraba y aprovechando las facilidades que esta situación le otorgaba para encontrarse a solas en el domicilio con la menor (...), procedió en numerosas ocasiones, con evidente vulneración de la indemnidad y libertad sexual de la menor, a realizarle tocamientos".

Esas situaciones se producían cuando "estaban en el salón de la vivienda o cuando ella se encontraba en la cama", llegando a ofrecerle, en alguna ocasión cuando la menor contaba aproximadamente 14 años, dinero para mantener relaciones sexuales completas, que "no consiguió el procesado por la oposición de la niña".

Sin embargo, en fecha no precisada "de los postreros meses de convivencia", cuando se hallaban en el último de los domicilios en que convivieron, el procesado realizó otros actos "con evidente propósito de satisfacer sus deseos libidinosos"

Por ello, tanto la fiscalía, como la acusación particular solicitan 12 años de cárcel y una indemnización, en concepto de responsabilidad civil por un importe de 10.000 y 25.000 euros respectivamente.

La acusación hace hincapié en que estos hechos se produjeron en una "época crucial de formación" de la menor, lo que le ha ocasionado una "lesión psíquica" de la que está siendo tratada "mediante intervención terapéutica específica".

La defensa ha expresado su "disconformidad" con los hechos descritos por las partes, negando que C.A.J. llevara a cabo los hechos cuya comisión le imputan.