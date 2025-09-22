Se refuerzan y mejoran las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León

La Junta de Castilla y León apuesta por la enseñanza como principal garantía para el desarrollo integral de las personas y el progreso de la sociedad, por lo que mantiene su compromiso de fortalecer el sistema educativo de la Comunidad. En este marco, la Consejería de Educación valora especialmente la labor del profesorado e impulsa su desarrollo profesional, ya que contribuye a la mejora de la calidad educativa mediante el reconocimiento y la consideración social de su función.

Así, durante esta legislatura, la Junta y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación han firmado varios acuerdos que han mejorado las condiciones laborales del profesorado, con medidas como la reducción de ratios, que ha permitido tener las más bajas de España; la rebaja del horario lectivo de 24 horas para los maestros y entre 17 y 19 para Secundaria y otros cuerpos (el 70 % tienen 17 horas), las 35 horas, o la carrera profesional de la que se han podido beneficiar ya 15.000 docentes.

Ahora, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, se ha firmado el acuerdo alcanzado durante el mes de julio que supone un hito más en este sentido. La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha subrayado que “el esfuerzo realizado por todas las partes ha merecido la pena, ya que va a beneficiar al personal docente de esta Comunidad y, en definitiva, al sistema educativo que es lo importante. Todos compartimos nuestro afán por conseguir la mejora de la calidad educativa, siendo conscientes que la educación es la mayor garantía para el desarrollo integral y el progreso de la sociedad y, para ello, es imprescindible contar con docentes motivados y reconocidos socialmente”.

Han firmado el acuerdo la presidenta de Educación de Castilla y León CSIF, Isabel Madruga; la presidenta de ANPE de Castilla y León, Pilar Gredilla; la portavoz de STECyL-i, Christina Fulconis; el secretario de enseñanza de la UGT de trabajadores de los Servicios Públicos de Castilla y León, José Antonio Sánchez; y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre.

El acuerdo, al detalle

El texto recoge medidas de carácter retributivo como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal. La subida se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4° sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5° sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales. Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal.

Asimismo, el profesorado itinerante del medio rural también verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. La Consejería de Educación recuerda que Castilla y León es la comunidad más extensa de España y los docentes que prestan servicios en estas zonas, en algunos casos, tienen que desplazarse de una localidad a otra para prestar sus servicios.

El acuerdo incluye, además, a los equipos directivos de los colegios rurales agrupados que verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían. El texto recoge mejoras en el propio desarrollo de la labor profesional, como la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia.

Asimismo, la Consejería de Educación se compromete a mejorar la aplicación que se utiliza en el ámbito de la atención a la diversidad. En este mismo sentido, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.

Se recoge también que se abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado. Por otro lado, se incorpora una importante mejora de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso, de forma semanal.

Finalmente, se crearán departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica, y se realizarán las actuaciones necesarias para implementar una aplicación en el Portal de Educación de modo que el personal docente de Castilla y León pueda realizar consultas administrativas.

La titular de Educación ha finalizado su intervención con el compromiso de seguir negociando con las organizaciones sindicales “como siempre ha hecho esta Administración educativa, con el espíritu de diálogo abierto y leal que ha imperado hasta ahora. Nos une el interés y el empeño mutuo que es ofrecer un sistema educativo de calidad, lo que ha propiciado una actitud constante de diálogo, debate y negociación”. De esta manera, se retomarán las reuniones para tratar asuntos como la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años.