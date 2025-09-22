Localizada con hipotermia la mujer de 72 años desaparecida en Navaluenga (Ávila)

Efectivos de la Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil han localizado esta madrugada, consciente y con síntomas de hipotermia, a una mujer de 72 años y con problemas de movilidad, después de que sus vecinas alertaran de su desaparición en el municipio abulense de Navaluenga, situado a 42 kilómetros al sur de la capital.

Su localización se ha producido sobre las tres de la madrugada, en la zona conocida como 'Fuentavila', próxima a la urbanización 'La Viña', según ha informado en una nota de prensa el instituto armado, que ha destacado lo "fundamental" que ha resultado la colaboración ciudadana para hallar a esta vecina.

La búsqueda se produjo a partir de las diez y media de la noche del domingo, después de que la Guardia Civil recibiera el aviso del Servicio de Emergencia 112, a raíz de la voz de alarma dada por las vecinas de esta mujer que vive sola y tiene problemas de movilidad, ya que no la habían visto desde las ocho y media de la tarde.

Por ello, se activó un dispositivo de búsqueda y localización compuesto por 3 patrullas de la Guardia Civil, de los puestos de Cebreros, Sotillo de la Adrada y Navaluenga, y 18 voluntarios de Protección Civil de esta localidad, que contaban con un dron equipado con cámara térmica.

Las labores de rastreo se centraron en los itinerarios habituales de la desaparecida, siguiendo la información facilitada por sus vecinas, al tiempo que se trabajaba para localizar su teléfono móvil.

Finalmente, sobre las tres de la madrugada fue localizada consciente y con síntomas de hipotermia en la zona de 'Fuentavila', informa Efe.