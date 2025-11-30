Salamanca mejora la situación de las mujeres en dificultad

Importante y merecido reconocimiento al Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca por su dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso social, humano y solidario para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y solidaria.

Y es que este centro, que se enmarca dentro de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y es el corazón del sistema de atención a las mujeres en Salamanca, ha recibido el premio "Profesionalidad y Compromiso" que otorga la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad o dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

Desde la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, el CIAM presta un servicio de atención integral y específica, tanto social, como psicológica y jurídica a todas las mujeres en situaciones de dificultad y, muy especialmente, a las víctimas de la violencia de género.

Así, desarrolla acciones encaminadas a mejorar la situación de la mujer en la sociedad y conseguir el principio de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos; promueve la participación de la mujer en todas las áreas de la vida, evitando se produzcan discriminaciones por razón de sexo; sensibiliza a la sociedad y previene situaciones de desigualdad y violencia; apoya y ofrece una atención psicosocial a las familias, y a sus miembros víctimas de violencia de género; y desarrolla los contenidos y acciones contempladas en el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades

Para ello, el CIAM cuenta con un servicio de información, orientación y asesoramiento; otro de promoción y fomento del asociacionismo (apoyo a las asociaciones de mujeres y a las entidades que trabajan en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad); un servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género (atención psicológica, social y jurídica), y uno más de prevención y sensibilización.

Además, cabe señalar que uno de sus mayores logros del CIAM es la Escuela Municipal de Igualdad, reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias con el premio del octavo concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres en la modalidad ‘Ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres’.