Una salmantina hace comunidad en Bruselas jugando al trivial

Bruselas es la capital de las instituciones más importantes de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo.

Además, es la sede del organismo militar más poderoso del planeta, la OTAN, y por eso agrupa una multitud de funcionarios, diplomáticos y periodistas de todo el mundo, también de las ciudades y de los pueblos de Castilla y León.

En este contexto, la salmantina Clara Marcos pensó que no sería complicado congregar a un buen grupo de castellanos y leoneses en Bruselas para jugar a un trivial. “Yo no conocía a muchos, pero empecé a preguntar a gente que iba conociendo y vi que había bastantes”, explica.

Marcos es voluntaria del centro cultural Metaprosa, que difunde la lengua y la cultura hispánica en la capital belga. Es una organización sin ánimo de lucro y sobre todo celebran presentaciones de libros, clubes de lectura o, entre muchas otras cosas, talleres. Además, Marcos se encarga de los trivial que organizan una vez al mes. “Suelen ser temáticos. El mes anterior lo hice de Aragón y pensé que también podría tener éxito uno de Castilla y León”, comenta Marcos.

A menos de cuatro días del trivial, que se celebró la semana pasada, solo estaban apuntadas unas cinco personas. De hecho, Marcos se planteó de anular el acto, pero finalmente apostaron por volver a publicitarlo por las redes sociales y acabó siendo todo un éxito. “Vinieron unas treinta personas, fue muy divertido y el ambiente, genial”, celebra la organizadora de este juego sobre Castilla y León.

Marcos explica que muchos castellanos y leoneses se conocieron en este mismo acto y se prometieron hacer más actividades juntos.

“Ahora tenemos un grupo de WhatsApp y nos hemos propuesto de ser más activos”, añade. De hecho, en Bruselas hay muchas comunidades estatales, regionales y lingüísticas y culturales que celebran este tipo de actos, sobre todo en fechas señaladas.

Por lo que respecta a las preguntas del trivial, Marcos admite que se ayudó un poco de ChatGPT, aunque asegura que no siempre atinaba mucho. “En el apartado de música, por ejemplo, no me decía nada de Café Quijano. ¡Eso no puede ser!”, protesta.

Como siempre y es habitual en los trivial, Marcos dividió las preguntas por apartados, como Literatura, Ciencia, Deportes, Comida y Geografía. Algunas de las preguntas más destacadas que Marcos preparó fueron cuál es el pico más alto de la comunidad de Castilla y León, la provincia más extensa o la que tiene más municipios.

También, qué emperador mandó construir el acueducto de Segovia o qué provincias formaban Castilla La Vieja, cómo se llama el campo de fútbol del CD Numancia y qué famosas fábricas de galletas se encuentran en Aguilar del Campo.