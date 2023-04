Santiago Posteguillo pregonará la 56ª Feria del Libro de Valladolid que acogerá el Festival literario más importante de Asia

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Cultura y Turismo, Ana Redondo, han presentado la 56 edición de la Feria del Libro de Valladolid, que comenzará el 2 de junio con el pregón del escritor Santiago Posteguillo, y que contará con un protagonismo especial de India, país invitado, que queda reflejado ya en el cartel, realizado por la artista de ascendencia india Karishma Chugani.

“La Feria del libro de Valladolid ha sido un ejemplo de organización y resiliencia. El trabajo conjunto del Ayuntamiento con los agentes del sector ha permitido su celebración en las últimas ediciones con consenso y efectividad, algo que la ciudadanía ha sabido reconocer”, ha destacado en su intervención Óscar Puente, quien ha mostrado su deseo que en la 56 edición “la Feria brille con mayor esplendor y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de diez días de actividades literarias”.

El alcalde y la concejala han estado acompañados por el presidente del Gremio de Libreros, Pablo de Garay de San Luis, y la secretaria general de Avadeco, María Balsa. Santiago Posteguillo, el autor de mayor popularidad y prestigio de novela histórica escrita en castellano, ha agradecido a través de un vídeo su designación como pregonero de esta nueva edición de la Feria del Libro de Valladolid y ha avanzado su título: ‘Los libros o la delgada línea que separa vivir de sobrevivir’.

La Feria del Libro de Valladolid albergará una edición del prestigioso Jaipur Literature Festival (JLF), considerado el festival literario más importante de Asia y que abre por primera vez sus puertas al mundo en lengua española con su presencia en nuestra ciudad. Bajo el lema ‘Las palabras son puentes’ congregará a distintas figuras literarias y del mundo de la cultura de la India, española y Latinoamérica del 2 al 4 de junio.

Precisamente, el protagonismo de India queda perfectamente reflejado en el cartel diseñado por la ilustradora de ascendencia india, nacida en Marruecos y afincada en Madrid, Karishma Chugani, con la figura principal de un pavo real, una imagen icónica de la cultura india y estrechamente vinculada a Valladolid gracias al Campo Grande. Las distintas figuras de sus alas nos trasladan al imaginario del país y su riqueza cultural.

“La Feria ofrece una oportunidad única para descubrir las últimas novedades literarias, conocer a autores y participar en actividades culturales para todas las edades. Para las librerías es una oportunidad de acercarnos a los lectores en un entorno, como es la Plaza Mayor, el corazón de nuestra ciudad, que durante estos diez días se convierte en epicentro cultural”, ha destacado el presidente del Gremio de Libreros, Pablo de Garay, quien ha agradecido también al Ayuntamiento su colaboración y la buena sintonía para trabajar por el sector.

Además de la Plaza Mayor, las actividades culturales se desarrollarán especialmente en el Círculo de Recreo, como en los últimos años, donde se celebrarán los encuentros de los lectores con autores y las presentaciones de libros. Por su parte, el pabellón infantil acogerá las actividades dirigidas a los nuevos lectores, con una variada programación que incluye cuentacuentos, talleres, ilustración, teatro y poesía.

Como antesala de la propia feria, este año se celebrará la una nueva edición de ‘Los barrios leen’, una iniciativa impulsada desde la Organización de la Feria del Libro que este año se desarrollará en Barrio España, Vadillos, Delicias y Pinar de Antequera, con la organización de FECEAV, Biblioteca Entrelíneas, y la colaboración de los comandos lectores y los colectivos Aprendizaje a lo largo de la vida (ALV) de Esgueva, Vadillos, Delicias, Pinar de Antequera y Alameda.

Datos biográficos del pregonero y de la autora del cartel de la 56 edición

Santiago Posteguillo, doctor europeo por la Universitat de València, es en la actualidad profesor titular en la Universitat Jaume I de Castelló. Ha estudiado literatura creativa en Estados Unidos, y lingüística y traducción en diversas universidades del Reino Unido. En 2006 publicó su primera novela, Africanus: El hijo del cónsul, el inicio de una trilogía que continuó con Las legiones malditas y La traición de Roma. También es autor de la Trilogía de Trajano, compuesta por Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida. Posteguillo recibió el Premio a las Letras de la Generalitat Valenciana en 2010, el Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona en 2014 y, en 2018, fue galardonado con el Premio Planeta por su novela Yo, Julia, a la que siguió Y Julia retó a los dioses, en 2020. Es el autor más vendido de novela histórica en lengua española con más de 4.000.000 de lectores. Además, en 2018 fue profesor invitado del Sídney Sussex College de la Universidad de Cambridge. Con Roma soy yo arranca su proyecto

literario más ambicioso: una serie de novelas dedicadas a la vida de Julio César. Este año ha publicado junto a Iván García la novela gráfica Africanus. El hijo del cónsul.

Karishma Chugani Nankani hace muchas cosas. Es artista multidisciplinaria, diseñadora de moda, ilustradora, escritora y fundadora de L’École de Papier. También, viene de muchos lugares.

Nació en Casablanca en una familia de origen Sindhi y se ha movido por la India, Marruecos, Ghana, Inglaterra, Francia, y España. Actualmente instalada en Madrid, se inspira de las distintas tradiciones que rodean su imaginario para aplicar en su trabajo.

Le fascina la materialidad y contar historias a través del trabajo manual, buscando la técnica apropiada para contar cada una. En los talleres que diseña y concibe en L'École de Papier, lo que más disfruta es descubrir nuevas y antiguas maneras de contar.

Bajo el sello de la escuela, ha publicado los libros artista To Night and Back · Mece la noche (2015) y Songs of the Jungle (2019) y las carpetas de artista Cortège: Winter (2022) y Spring (2023) para acompañar su exposición del mismo título que estuvo instalada en La Cala de Chodes en invierno de 2022/3.

Su libro Las visitas de Nani (2015) ha ganado el premio del Bando del Libro 2020 en la categoría Libro Original Infantil.

Como educadora, ha impartido talleres y cursos en librerías y colegios privados en España, México, Luxemburgo y Marruecos; además de colaborar con instituciones públicas como el Instituto Francés, Espacio Abierto Quinta de Molinos y el Museo Del Prado.