Santonja reivindica el MUSAC como referente del panorama cultural

León vuelve a convertirse en un referente mundial del arte contemporáneo. Y lo hace a través de su Museo más emblemático, el MUSAC, que vuelve a albergar una de las muestras más sugerentes y ambiciosas de los últimos años. Tras el éxito cosechado por la dedicada al artista y actividad chino Ai Weiwei, «Don Quixote», que recibió el pasado año unas 100.000 visitas, cifra similar a las registradas en la catedral leonesa, todo hace indicar que «Yoko Ono. Insound and Instructure», que abre sus puertas mañana, superará estas cifras.

Una de las piezas exhibidas en la muestra Peio García/Ical

Así de optimista se mostraba el consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Gonzalo Santonja, durante la presentación oficial, en un acto en el que estuvo acompañado por el director del centro cultural, Álvaro Rodríguez Fominaya, así como los comisarios de la muestra Jon Hendricks y Connor Monahan, además de la viceconsejera, Mar Sancho.

Santonja era contundente al señalar que «este proyecto artístico representa un nuevo logro en la andadura del MUSAC, que se vuelve a situar como un referente en el panorama cultural», al destacar que estamos ante «un acontecimiento único y extraordinario y de alcance internacional, que sitúa tanto al Museo como a Castilla y León en un momento clave en el nuevo y creciente reconocimiento mundial a la obra de Yoko Ono por parte de los grandes museos internacionales, con recientes retrospectivas en la Tate Modern de Londres, la Neue Nationalgalerie de Berlín o el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago».

El arte de Yoko Ono impregna cada sala del Musac Peio García/Ical

El consejero también recalcó que la autora «ha transformado la conciencia social y ha convertido el arte en una plataforma de actividad global. «Quien quiera conocer la inmensa aportación de Yoko Ono tiene que venir al Musac», afirmando además que dichas aportaciones «han configurado la modernidad». «El Musac ha llegado a su sitio», aseguró al comentar la «relevancia mundial» de tal muestra.

Uno de los comisarios de la exposición, Conor Monahan destacó que estamos ante una muestra «imprescindible», mientras que Jon Hendricks, aseguró que lo expuesto «supera todas las expectativas».

Con motivo de la inauguración, la entrada al museo leonés será gratuita este sábado y domingo. Y además, hoy, a partir de las 19 horas, tendrá lugar una conversación entre Álvaro Rodríguez Fominaya, Jon Hendricks y Connor Monahan, también de acceso libre.

Una exposición que trasciende la salas de exposición para ocupar otros espacios de la ciudad como vallas o aseos de bares.